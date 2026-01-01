На Волині спіймали п'яного водія вантажівки, який їхав на червоне

Волинські правоохоронці продовжують виявляти водіїв, які керують транспортними засобами у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.У Ковелі патрульні зупинили вантажівку Volvo з напівпричепом, водій якої проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд у медичному закладі, однак чоловік відмовився від перевірки.Ще один випадок трапився у Луцьку. Патрульні зупинили автомобіль Hyundai за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки у водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння.Огляд провели на місці за допомогою приладу Драгер. Результат показав 1,50 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму. Крім того, інспектори встановили, що чоловік ніколи не отримував водійського посвідчення і не мав права керувати транспортом.Ще одного порушника патрульні виявили також у Луцьку. Чоловік керував електроскутером із явними ознаками сп’яніння. Перевірка приладом Драгер показала 1,36 проміле алкоголю.У всіх випадках водіїв відсторонили від керування транспортними засобами і склали відповідні адміністративні матеріали.