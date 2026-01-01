Батько сімох дітей і дідусь вісьмох онуків: додому на Волинь повернувся звільнений з полону воїн

Сергій Гринюк.



Захисника звільнили з російського полону 5 лютого 2026 року. У неволі він провів три роки й вісім місяців, передає



У громаді розповідають, що повернення земляка стало справжнім святом для рідних і всіх мешканців. Після довгих місяців невідомості, хвилювань і молитв військовий знову вдома.



Сергій Гринюк – батько сімох дітей та дідусь вісьмох онуків. У дописі громади зазначають, що він – людина зі сталевим характером і добрим серцем, яка вистояла у складних випробуваннях.



«Ваше повернення – це свято для кожного з нас. Це надія, яка стала реальністю», – йдеться у повідомленні.



Попереду на захисника чекає відновлення та реабілітація, а також довгоочікуваний час поруч із великою родиною після років неволі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

