Батько сімох дітей і дідусь вісьмох онуків: додому на Волинь повернувся звільнений з полону воїн

Батько сімох дітей і дідусь вісьмох онуків: додому на Волинь повернувся звільнений з полону воїн
У Колківській громаді повідомили радісну новину – додому повернувся український військовий Сергій Гринюк.

Захисника звільнили з російського полону 5 лютого 2026 року. У неволі він провів три роки й вісім місяців, передає "Конкурент".

У громаді розповідають, що повернення земляка стало справжнім святом для рідних і всіх мешканців. Після довгих місяців невідомості, хвилювань і молитв військовий знову вдома.

Сергій Гринюк – батько сімох дітей та дідусь вісьмох онуків. У дописі громади зазначають, що він – людина зі сталевим характером і добрим серцем, яка вистояла у складних випробуваннях.

«Ваше повернення – це свято для кожного з нас. Це надія, яка стала реальністю», – йдеться у повідомленні.

Попереду на захисника чекає відновлення та реабілітація, а також довгоочікуваний час поруч із великою родиною після років неволі.

