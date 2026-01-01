Батько сімох дітей і дідусь вісьмох онуків: додому на Волинь повернувся звільнений з полону воїн
Сьогодні, 20:38
У Колківській громаді повідомили радісну новину – додому повернувся український військовий Сергій Гринюк.
Захисника звільнили з російського полону 5 лютого 2026 року. У неволі він провів три роки й вісім місяців, передає "Конкурент".
У громаді розповідають, що повернення земляка стало справжнім святом для рідних і всіх мешканців. Після довгих місяців невідомості, хвилювань і молитв військовий знову вдома.
Сергій Гринюк – батько сімох дітей та дідусь вісьмох онуків. У дописі громади зазначають, що він – людина зі сталевим характером і добрим серцем, яка вистояла у складних випробуваннях.
«Ваше повернення – це свято для кожного з нас. Це надія, яка стала реальністю», – йдеться у повідомленні.
Попереду на захисника чекає відновлення та реабілітація, а також довгоочікуваний час поруч із великою родиною після років неволі.
Захисника звільнили з російського полону 5 лютого 2026 року. У неволі він провів три роки й вісім місяців, передає "Конкурент".
У громаді розповідають, що повернення земляка стало справжнім святом для рідних і всіх мешканців. Після довгих місяців невідомості, хвилювань і молитв військовий знову вдома.
Сергій Гринюк – батько сімох дітей та дідусь вісьмох онуків. У дописі громади зазначають, що він – людина зі сталевим характером і добрим серцем, яка вистояла у складних випробуваннях.
«Ваше повернення – це свято для кожного з нас. Це надія, яка стала реальністю», – йдеться у повідомленні.
Попереду на захисника чекає відновлення та реабілітація, а також довгоочікуваний час поруч із великою родиною після років неволі.
