Крига скувала до самого дна: у ставку біля Луцька загинула вся риба
Сьогодні, 22:12
У Копачівському ставку біля Рожища масово загинула риба.
Відео опублікували у фейсбук-спільноті «Рожищенський базар», передає "Конкурент".
У ставку в селі Копачівка Луцького району загинула риба. На відео видно десятки великих рибин, які лежать на берегах.
У коментарях читачі припустили, що риба задихнулася під кригою, оскільки не було ополонок для надходження кисню.
Коли ж крига зійшла, вода винесла десятки щук та товстолобів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
