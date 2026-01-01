Крига скувала до самого дна: у ставку біля Луцька загинула вся риба

У Копачівському ставку біля Рожища масово загинула риба.

Відео опублікували у фейсбук-спільноті «Рожищенський базар», передає "Конкурент".

У ставку в селі Копачівка Луцького району загинула риба. На відео видно десятки великих рибин, які лежать на берегах.

У коментарях читачі припустили, що риба задихнулася під кригою, оскільки не було ополонок для надходження кисню.

Коли ж крига зійшла, вода винесла десятки щук та товстолобів.

