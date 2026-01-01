16 березня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні відзначає Заступник начальника управління КОРД у Волинській області(на фото).Бажаємо міцного здоров'я і мирного неба. Нехай будь-яка справа принести успіх, а кожен день буде насиченим і плідним. Підлеглі хай щиро поважають, а рідні міцно люблять.Терпіння і задоволення від повсюдної роботи, підкорення нових життєвих висот. Нехай життя буде сповнене лише радісними моментами, позитивним хвилюванням, щасливими днями.Також цього дня народилися ексдепутат Луцької міської радита журналісткаДень ангела в цей день святкують Олександр, Трохим, Павло, Денис.Вітаємо їх усіх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, достатку й любові.16 березня 1976 року відбулася прем'єра вистави «Військова таємниця». Ця дата стала днем ​​народження Волинського обласного театру ляльок.В цей день 1989-го Рада у справах релігій при Раді Міністрів СРСР прийняла постанову «Про дозвіл зареєстрованому релігійному об'єднанню руської православної церкви в с. Черче Камінь-Каширського району Волинської області Української РСР на будівництво молитовної споруди».Про цей факт йдеться у книзі «Волинь на зламі століть». Як зазначено у виданні, це був перший в області за весь військовий час випадок, коли нещодавно зареєстрованому православному об’єднанню дозволено будівництво нового типового храму.16 березня 1995 року керівники єпархій УПЦ КП та УПЦ архієпископи Яків та Ніфонт у присутності голови обласної ради Бориса Клімчука підписали два звернення: до Священних Синодів та єпископату церков, до православних волинян.У зверненнях вони закликають до примирення, припинення церковного розколу та скликання Всеукраїнського православного собору за участь представників Вселенського патріархату, які мали б відкрити питання про об’єднання православних українців, звернути Патріарха та звернутися до православних церков світу з проханням про визнання помісності.Народився Микола Бурачек (1871)Український живописець, письменник, мистецтвознавець. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1941).2011-го – околицями Луцька гуляла ведмедиця. Звір невідомо звідки взявся у селі Брище, чим неабияк налякав місцевих жителів.Ведмедиця півдня бігла між Брищем і селищем Рокині, проте поводилась неагресивно. Декому навіть добре її погоджувати.Щоб піймати звіра, працівникам Луцького зоопарку довелося відвідати з Подільського зоопарку, що у Вінниці, ветеринара зі спеціальним обладнанням. Останнім шляхом без проблем приспати тварину. Ведмедицю поселили в Луцькому зоопарку, де вона мешкає й дотепер.Відбувся незаконний референдум в Криму (2014)16 березня 2014 року в Криму відбувся референдум, на якому було прийнято рішення від'єднатися від України та приєднати півострів до Московії.