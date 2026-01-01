16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні відзначає Заступник начальника управління КОРД у Волинській області Олександр Шумський (на фото).
Бажаємо міцного здоров'я і мирного неба. Нехай будь-яка справа принести успіх, а кожен день буде насиченим і плідним. Підлеглі хай щиро поважають, а рідні міцно люблять.
Терпіння і задоволення від повсюдної роботи, підкорення нових життєвих висот. Нехай життя буде сповнене лише радісними моментами, позитивним хвилюванням, щасливими днями.
Також цього дня народилися ексдепутат Луцької міської ради Петро Нестерук та журналістка Богдана Колядюк.
День ангела в цей день святкують Олександр, Трохим, Павло, Денис.
Вітаємо їх усіх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, достатку й любові.
16 березня 1976 року відбулася прем'єра вистави «Військова таємниця». Ця дата стала днем народження Волинського обласного театру ляльок.
В цей день 1989-го Рада у справах релігій при Раді Міністрів СРСР прийняла постанову «Про дозвіл зареєстрованому релігійному об'єднанню руської православної церкви в с. Черче Камінь-Каширського району Волинської області Української РСР на будівництво молитовної споруди».
Про цей факт йдеться у книзі «Волинь на зламі століть». Як зазначено у виданні, це був перший в області за весь військовий час випадок, коли нещодавно зареєстрованому православному об’єднанню дозволено будівництво нового типового храму.
16 березня 1995 року керівники єпархій УПЦ КП та УПЦ архієпископи Яків та Ніфонт у присутності голови обласної ради Бориса Клімчука підписали два звернення: до Священних Синодів та єпископату церков, до православних волинян.
У зверненнях вони закликають до примирення, припинення церковного розколу та скликання Всеукраїнського православного собору за участь представників Вселенського патріархату, які мали б відкрити питання про об’єднання православних українців, звернути Патріарха та звернутися до православних церков світу з проханням про визнання помісності.
Народився Микола Бурачек (1871)
Український живописець, письменник, мистецтвознавець. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1941).
2011-го – околицями Луцька гуляла ведмедиця. Звір невідомо звідки взявся у селі Брище, чим неабияк налякав місцевих жителів.
Ведмедиця півдня бігла між Брищем і селищем Рокині, проте поводилась неагресивно. Декому навіть добре її погоджувати.
Щоб піймати звіра, працівникам Луцького зоопарку довелося відвідати з Подільського зоопарку, що у Вінниці, ветеринара зі спеціальним обладнанням. Останнім шляхом без проблем приспати тварину. Ведмедицю поселили в Луцькому зоопарку, де вона мешкає й дотепер.
Відбувся незаконний референдум в Криму (2014)
16 березня 2014 року в Криму відбувся референдум, на якому було прийнято рішення від'єднатися від України та приєднати півострів до Московії.
