Зеленський хоче зустрічі з Трампом





Як повідомляє Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.



Наразі діалог триває на рівні переговорних груп. З американської сторони основними контактерами є спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер. За словами Зеленського, команди проговорюють широке коло питань, зокрема і щодо санкційного тиску.



Зеленський зазначив, що він не обговорював з Трампом питання санкцій проти Росії та послаблення американських обмежень. При цьому він зазначив, що вже є конкретна необхідність прямого контакту з лідером США.



"Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом. Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю", - резюмував президент.

