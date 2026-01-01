Зеленський хоче зустрічі з Трампом

Команди України та США ведуть активні консультації щодо санкційної політики та безпекових гарантій. Але для вирішення ключових проблем необхідна особиста зустріч двох президентів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Наразі діалог триває на рівні переговорних груп. З американської сторони основними контактерами є спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер. За словами Зеленського, команди проговорюють широке коло питань, зокрема і щодо санкційного тиску.

Зеленський зазначив, що він не обговорював з Трампом питання санкцій проти Росії та послаблення американських обмежень. При цьому він зазначив, що вже є конкретна необхідність прямого контакту з лідером США.

"Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом. Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю", - резюмував президент.

