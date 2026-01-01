Скільки коштує картопля на ринку у Луцьку: огляд цін





Нині вартість бульби на міських ринках коливається в межах 10–15 гривень за кілограм. Ціна насамперед залежить від якості та розміру, чим більша та добірніша картопля, тим вона дорожча.



Більшість продукції, що зараз є у продажу, вирощена волинськими господарями власноруч на присадибних ділянках.



Зараз на прилавках майже немає різноманіття, найбільше у продажі представлена картопля сортів «Рів'єра» та «Белла Росса». Для зручності покупців картоплю часто пропонують уже фасованою в поліетиленові пакети.





На ринках Луцька у розпалі сезон торгівлі городиною. Попри те, що вартість овочів дещо зросла, ціни на картоплю поки тримаються на стабільному рівні. Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок у Луцьку, поспілкувалися з продавцями та дізналися скільки коштує картопля.

