2500 доларів США - за «багатодітного батька»: волинянин постане перед судом

2500 доларів США - за «багатодітного батька»: волинянин постане перед судом
2500 доларів США за статус «багатодітного батька» - волинянин постане перед судом.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 40-річного жителя селища Голоби за фактом сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (за ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що раніше судимий, в тому числі за умисне вбивство, чоловік з двома спільниками, обвинувальні акти щодо яких скеровані до суду раніше, за грошову винагороду у 2500 доларів США зареєстрував на військовозобов'язаного громадянина у відділі РАЦСу дитину, батьком якої ухилянт не є.

Завдяки цьому "багатодітний батько" безперешкодно виїхав за кордон.

Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8