2500 доларів США - за «багатодітного батька»: волинянин постане перед судом
Сьогодні, 10:58
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 40-річного жителя селища Голоби за фактом сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (за ч. 3 ст. 332 КК України).
Встановлено, що раніше судимий, в тому числі за умисне вбивство, чоловік з двома спільниками, обвинувальні акти щодо яких скеровані до суду раніше, за грошову винагороду у 2500 доларів США зареєстрував на військовозобов'язаного громадянина у відділі РАЦСу дитину, батьком якої ухилянт не є.
Завдяки цьому "багатодітний батько" безперешкодно виїхав за кордон.
Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
