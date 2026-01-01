2500 доларів США - за «багатодітного батька»: волинянин постане перед судом

2500 доларів США за статус «багатодітного батька» - волинянин постане перед судом.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 40-річного жителя селища Голоби за фактом сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (за ч. 3 ст. 332 КК України).Встановлено, що раніше судимий, в тому числі за умисне вбивство, чоловік з двома спільниками, обвинувальні акти щодо яких скеровані до суду раніше, за грошову винагороду у 2500 доларів США зареєстрував на військовозобов'язаного громадянина у відділі РАЦСу дитину, батьком якої ухилянт не є.Завдяки цьому "багатодітний батько" безперешкодно виїхав за кордон.Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.