Лучанка з «Луцькводоканалу» виграла автомобіль за донат на лікування Матвія Колядюка
Сьогодні, 11:15
Учора, 16 березня, відбувся благодійний розіграш, у якому переможниця отримала автомобіль Ford Edge за донат на лікування 5-річного Матвія Колядюка.
Жінка Наталія, яка працює у «Луцькводоканалі», зробила два внески по 300 гривень — і саме її обрали переможницею головного призу.
«Одна мама не впорається з такою сумою на лікування. Я брала участь у допомозі Матвійчику неодноразово. Потрібно допомагати й донатити, щоб діти України були здорові.
Це перший такий виграш у моєму житті, і враження зашкалюють. Скоро в мене день народження, і це дуже хороший подарунок. Хай Матвійчик якнайшвидше одужає», — поділилася враженнями з журналістами ВолиньPost Наталія.
Розіграш відбувся 16 березня у прямому ефірі за допомогою Monobank серед усіх, хто донатив від 300 гривень. Загалом на банку вдалося зібрати понад 10 мільйонів гривень.
Організатором розіграшу стала стоматологічна клініка IDEALE. Серед учасників також розіграли два iPhone 17.
Нагадаємо, 5-річний Матвій Колядюк бореться з рідкісною генетичною хворобою — м’язовою дистрофією Дюшенна. Це важке прогресуюче захворювання, яке поступово руйнує м’язи. Єдиний шанс зупинити його — наддорога ін’єкція вартістю 2,9 мільйона доларів.
Водночас інший збір триває. У Луцьку продовжують розігрувати квартиру, автомобіль та золоті злитки серед усіх, хто донатить на лікування хлопчика.
Перейти за посиланням на банку, зробити донат від 500 гривень та обов’язково вказати свій номер телефону. Організатори запевняють, що всі розіграші відбуваються прозоро за допомогою Monobank.
Кожен внесок — це шанс врятувати життя Матвія.
