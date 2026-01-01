Куріння вбиває: на Волині через недопалок сталася масштабна пожежа

Куріння вбиває: на Волині через недопалок сталася масштабна пожежа
У Луцькому районі сталася мастабна пожежа через недопалок.

Про це повідомили у ДСНС України у Волинській області.

13 березня о 17:57 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Коршовець Боратинської громади Луцького району.

На місці події рятувальники встановили, що горить одноповерхова дерев’яна господарська споруда. Полум’я поширилося і на розташовану поруч цегляну господарську будівлю.

Рятувальники 1 та 2 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк локалізували пожежу о 18:25 пожежу, а о 18:42 – ліквідували.

Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

