Куріння вбиває: на Волині через недопалок сталася масштабна пожежа
Сьогодні, 12:14
У Луцькому районі сталася мастабна пожежа через недопалок.
Про це повідомили у ДСНС України у Волинській області.
13 березня о 17:57 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Коршовець Боратинської громади Луцького району.
На місці події рятувальники встановили, що горить одноповерхова дерев’яна господарська споруда. Полум’я поширилося і на розташовану поруч цегляну господарську будівлю.
Рятувальники 1 та 2 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк локалізували пожежу о 18:25 пожежу, а о 18:42 – ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.
