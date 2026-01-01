Куріння вбиває: на Волині через недопалок сталася масштабна пожежа





Про це повідомили у ДСНС України у Волинській області.



13 березня о 17:57 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Коршовець Боратинської громади Луцького району.



На місці події рятувальники встановили, що горить одноповерхова дерев’яна господарська споруда. Полум’я поширилося і на розташовану поруч цегляну господарську будівлю.



Рятувальники 1 та 2 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк локалізували пожежу о 18:25 пожежу, а о 18:42 – ліквідували.



Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

У Луцькому районі сталася мастабна пожежа через недопалок.Про це повідомили у ДСНС України у Волинській області.13 березня о 17:57 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Коршовець Боратинської громади Луцького району.На місці події рятувальники встановили, що горить одноповерхова дерев'яна господарська споруда. Полум'я поширилося і на розташовану поруч цегляну господарську будівлю.Рятувальники 1 та 2 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк локалізували пожежу о 18:25 пожежу, а о 18:42 – ліквідували.Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

