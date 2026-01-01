Волинське підприємство увійшло до топ-10 найбагатших компаній 2025 року

Волинська мережа автозаправних комплексів WOG увійшла до рейтингу найприбутковіших українських компаній за 2025 рік.

Про це свідчать дані опубліковані на платформі Опендатабот.

Серед лідерів за доходом компанія посіла 8 (51,46 млрд грн), та 9 (30,79 млрд грн) сходинки у галузях оптової та роздрібної торгівлі відповідно. Мережа налічує понад 360 АЗК в Україні. Більшість комплексів поєднують паливну інфраструктуру з магазинами WOG MARKET та закладами харчування WOG CAFE.

За доходами котрий рік поспіль лідирує сфера енергетики – 1,04 трлн гривень. Це 23% від загального обсягу доходів компаній в Індексі. Другою за масштабом стала оптова торгівля з доходом понад 697 мільярдів гривень (15%). Майже стільки ж генерує роздрібна торгівля – понад 647 мільярдів гривень, що становить 14%.

До п’ятірки найприбутковіших галузей також увійшли переробна промисловість із доходом понад 477 мільярдів гривень (11%) та добувна промисловість – понад 341 мільярд гривень, або 8%.

Найбільші доходи торік були у бізнесів з Києва та області, Дніпропетровщини та Львівщини. За рік склад рейтингу також помітно оновився. Порівняно з попереднім роком з Індексу вибули 44 компанії, а їхні місця посіли нові учасники.

Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Коли міняти зимові шини на літні: важливі поради для водіїв
Сьогодні, 15:17
«Він у полоні»: як священник біля Луцька «віщує» долю безвісти зниклих військових. ВІДЕО
Сьогодні, 14:12
Волинське підприємство увійшло до топ-10 найбагатших компаній 2025 року
Сьогодні, 14:09
На Волині дитина вкрала товар в «Аврорі»: як покарали її матір
Сьогодні, 13:11
Куріння вбиває: на Волині через недопалок сталася масштабна пожежа
Сьогодні, 12:14
