Волинське підприємство увійшло до топ-10 найбагатших компаній 2025 року
Сьогодні, 14:09
Волинська мережа автозаправних комплексів WOG увійшла до рейтингу найприбутковіших українських компаній за 2025 рік.
Про це свідчать дані опубліковані на платформі Опендатабот.
Серед лідерів за доходом компанія посіла 8 (51,46 млрд грн), та 9 (30,79 млрд грн) сходинки у галузях оптової та роздрібної торгівлі відповідно. Мережа налічує понад 360 АЗК в Україні. Більшість комплексів поєднують паливну інфраструктуру з магазинами WOG MARKET та закладами харчування WOG CAFE.
За доходами котрий рік поспіль лідирує сфера енергетики – 1,04 трлн гривень. Це 23% від загального обсягу доходів компаній в Індексі. Другою за масштабом стала оптова торгівля з доходом понад 697 мільярдів гривень (15%). Майже стільки ж генерує роздрібна торгівля – понад 647 мільярдів гривень, що становить 14%.
До п’ятірки найприбутковіших галузей також увійшли переробна промисловість із доходом понад 477 мільярдів гривень (11%) та добувна промисловість – понад 341 мільярд гривень, або 8%.
Найбільші доходи торік були у бізнесів з Києва та області, Дніпропетровщини та Львівщини. За рік склад рейтингу також помітно оновився. Порівняно з попереднім роком з Індексу вибули 44 компанії, а їхні місця посіли нові учасники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
