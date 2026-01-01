«Він у полоні»: як священник біля Луцька «віщує» долю безвісти зниклих військових. ВІДЕО





Центр журналістських розслідувань «Сила правди» чи справді священик приймає людей, яким потрібна інформація про безвісти зниклих родичів, як може нашкодити така «віщунська» діяльність душпастиря та що про це думає церква.



Чим відомий священник Василь Янчук?

Протоієрей Василь Янчук із села Полонка, що поблизу Луцька, відомий своїми нібито надприродними здібностями. Під час війни він навіть береться передбачати родинам безвісти зниклих військовослужбовців їхню долю.



Ось, наприклад, цей допис у соціальній мережі Facebook опублікований на початку 2025-го. Жінка запитує користувачів, чи варто звертатися до отця Василя, який проводить богослужіння у церкві Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України у селі Полонка.





Чимало людей у коментарях радили звернутися до батюшки, бо він нібито має надприродні здібності яснобачення.



«Варто поїхати, він каже правду. Багато військових до нього ходить», – пише користувачка Катерина Міщук.



«Не слухайте нікого, поїдьте. Він має прозорливість», – рекомендує Таїса.



«Він має дар яснобачення… При мені до нього зверталася людина і він сказав: я його не бачу. Тобто він відчуває, бачить: людина жива чи мертва. Ви поїдьте до нього в Храм. Він є щодня, на 9 годину», – переконує пані Ольга.



Церква Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України у селі Полонка

Відомий отець Василь й іншими своїми здібностями. Приміром, він нібито може зняти порчу і навіть розповісти, чи була зрада у шлюбі.



«Моя дружина приводила отця Василя до нас додому. Думала, що я їй зраджую, в неї була якась тривожність. Священник освячував нашу квартиру, йому нібито ставало погано. Все позіхав, ніби йому щось там робилося. А тоді сказав, що є зрада на сімейному ліжку. Не знаю навіть що сказати… Це була неправда. Згодом ми таки розлучилися», – поділився своїм досвідом лучанин Андрій, якому Василь Янчук освячував житло.



«Він бачить чи є на вас якісь хвороби чи може взагалі на вас як на мені… Ну, було сильне… Ну… порча можна це назвати. Мені отець Василь тоді дуже допоміг цього позбутися», – розповіла прихожанка ПЦУ Наталія, яка свого часу спілкувалася зі священником.



Прийоми протоієрея Василя Янчука називають сповіддю. Хоча гріхи в класичному розумінні з ним не обговорюють. Насправді люди приходять, щоб поговорити про наболіле, запитати пораду.



«Помазує руки, ніжки, животик, лобик і каже: є, є, є. Тобто він у вас там щось побачив. Це означає точно, що завтра ви знову до нього їдете. Отак поки він не скаже, що ви – чистенька. Біля нього стоїть така коробочка… Ви туди просто гроші кидаєте. Скільки можете», – каже прихожанка ПЦУ Наталія.



Священник дійсно бачить долю військовослужбовців?

Отож, Василь Янчук нібито має дар ясновидця. Від слів батюшки, яким люди часто довіряють беззастережно, може залежати подальший життєвий шлях людини, її рішення та психологічний стан. Тому «Сила правди» вирішила перевірити, чи дійсно отець Василь береться віщувати під час війни родинам безвісти зниклих захисників.



Серед будня з дев’ятої ранку до храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України у селі Полонка почали прибувати люди.





З деякими прихожанами вдалося поспілкуватися.



– За військових питають його?



– Питають. У мене мамина подруга приїжджала, за сина питала, бо безвісти пропав. Тому можете сміливо до нього звертатися, – каже вірянка Анастасія (ім’я змінене).



– Він має такий дар якийсь? Він може сказати, що бачить чи живий? – запитуємо.



– Та він бачить, та він бачить… І він навіть тобі скаже, з якими людьми ти повинна обмежити, щоб з ними навіть не спілкуватися, – каже прихожанка храму Різдва Пресвятої Богородиці Олеся (ім’я змінене).



– А можна на сповіді запитувати про те, чи живий воїн чи ні? – запитуємо.



– Так, він може відчути, чи живий чи мертвий. Навіть по телефону може сказати, – відповіла прихожанка храму Різдва Пресвятої Богородиці Анастасія (ім’я змінене).



Щоб перевірити цю інформацію «Сила правди» вдалася до журналістського експерименту. Для цього журналісти прийшли на прийом до священника з вигаданою історією про брата, з яким втрачено зв’язок з 2023-го. Зачекали в черзі близько години і змогли поспілкуватися з Василем Янчуком віч-на-віч. Процедура така: підійти, стати навколішки, розказати, чому прийшла. Всі охочі можуть залишити добровільні пожертви.



– Брат безвісти зник у 2023 році, – розповідаємо священнику.



– Зрозуміло… Як звати брата? – запитує отець Василь.



– Роман…



– Не загинув, не поранений… Він у полоні. Луганська область. Але я тобі цього не казав, – миттєво відповів батюшка.



– То мені його чекати?



– Так. Він хотів, щоб ти прийшла до мене і спитала. Але нікому того не розказуй. Бо я маю великі проблеми через це. Це справа твоя і церкви. Нікому це не потрібно, – наостанок зазначив Василь Янчук.



Після кожної сповіді священник просив людей нічого нікому не розповідати й придбати молитовник, свічку чи щось ще з церковного приладдя.





Того ж дня, журналісти «Сили правди» стали свідками й інших віщувань протоієрея. Зокрема, він передбачив жінці з двома дітьми, що її чоловік живий, ще одній порадив покинути свого обранця… Найбільш гучно проходили розмови з вірянами, у яких священник виявив так звану порчу:



«Ну слаба ти! Як на тебе не сваритися, як ти вся чорна! Погано, погано, погано! Приходь до мене ще наступні два дні…»



Протоієрей Василь Янчук сповідає та консультує вірян щодня

Про неправдиві передбачення протоієрея Василя Янчука розповідала і місцева жителька, прихожанка храму Різдва Пресвятої Богородиці:



«Він хоче людям допомогти, але ж були випадки, що казали, що він там в полоні, а фактично він виявився привезений… Ну, але не завжди це справджується за воїнів. Не завжди…»



Негативні відгуки щодо діяльності отця Василя залишали і користувачі соцмереж. У Facebook журналісти «Сили правди» поцікавилися пророцтвами священника й думками про його здібності у людей, які з ним спілкувалися. Серед відповідей були й такі, що підтверджують експеримент.



«Не варто. Питали різні люди за одну людину. У двох відповідях сказав різне. А людина взагалі вже була мертва. А «отець» двічі сказав, що живий», – прокоментувала Світлана Шишкарьова.



«Я ходжу в ту церкву з самого дитинства. Не має отець Василь ніяких суперздібностей. Це самонавіювання чистої води», – зазначила місцева жителька Юлія Хомюк.



«Питала в нього. В один день говорив одне, в інший друге», – написала користувачка Facebook Неста Смайл.



«Я не маю ніякого дару»

Отже, протоієрей Василь Янчук, до якого щодня здійснюють паломництво чимало людей, надає їм жодним чином не підтверджену інформацію та шкідливі поради, зокрема і щодо безвісти зниклих українських військовослужбовців. Передбачення священника про рідну людину можуть спонукати рідних безвісти зниклого до вчинків, які можуть їм нашкодити та загрожувати безпеці. Наприклад, до спроб потрапити на непідконтрольну Україні територію. Відтак «Сила правди» вирішила відверто поговорити з Василем Янчуком.





– Я була у вас кілька днів тому на сповіді. Ви сказали, що мій безвісти зниклий брат живий і зараз в полоні на Луганщині. Як ви відчуваєте це? – запитую в отця Василя.



– Яке твоє діло? Називай його ім’я…



– Роман.



– Все, живий для мене. Для мене живий, а ти як хочеш, – спрогнозував протоієрей Василь Янчук.



– Чому я вас питаю… Бо в мене насправді немає брата, – зізнаюся.



– Я в цьому дуже щиро вибачаюсь. Перед усіма щиро вибачаюся… Кому я, будемо говорити, наніс ран.



– Кажуть, що у вас є дар, що ви передбачаєте…



– Неправда. Це є видумка і я цього не приймаю. Все. У мене немає ніякого дара. Ви дивіться, за стільки років, скільки я тут є, ще ні з ким нічого не сталося, – запевнив Василь Янчук.



– Але ж ви не знаєте.



– Ну, як не знаєте? Якби не доведи Боже, з кимось щось сталося, то тут були б або батьки, або родичі, або ще щось…



Далі отець Василь попросив поїхати разом з ним до меморіалу Пам’яті загиблих воїнів, який відкрили у Полонці у 2025-му силами релігійної громади. Дорогою телефон у батюшки не втихав. Оскільки пан Василь був за кермом, то вирішив, що асистувати у його віщунській справі можуть журналісти. З’ясувалося, що телефонують аж з Одеси, матір безвісти зниклого військовослужбовця.





– У вас безвісти зник син?



– Так. Місяць тому. Мені порадили звернутися до отця Василя. Я з Одеси, – відповіла співрозмовниця.



– Я зараз з отцем Василем, я журналістка. Мені повідомили, що священник надає людям неправдиву інформацію. Приміром, мені він сказав, що мій брат у полоні, однак насправді я не маю брата. Тому ви самі вирішуйте, чи потрібна вам така допомога, – пояснюю.



– Це ніякий не дар. Не дзвоніть мені по питанню військових. Я ніяких коментарів не даю, – додає отець Василь у слухавку одеситці.



«Він має на це право», – митрополит Михаїл

Центр журналістських розслідувань «Сила правди» спробував з’ясувати як до віщувань Василя Янчука ставиться церква. Чи не суперечить така діяльність панотця у стінах храму Православної церкви України основам віри і релігії.



Митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич). Джерело: vpba.edu.ua/arhiyerey

«Це виключно його право говорити, де він знає, звідки він знає, як він відчуває. За його відчуття я не зможу вам дати ніякого коментаря, вибачайте, будь ласка. Це питання до самого священика, звідки в нього ця інформація…» – зазначив Митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



Владика, схоже, не вбачає у цій ситуації відповідальності Волинської єпархії. Щоправда, зустрітися з журналістами погодився. Однак, згодом – передумав. Пояснювати ситуацію доручив прессекретарю єпархії Віктору Пушку.





– Я розумію, що ви хотіли зустрітися з митрополитом. Я не хочу бути нічиїм адвокатом: ні митрополита, ні Василя Янчука. Але йому вірять люди, то чому ж до них немає питань? – каже Віктор Пушко.



– А чому немає питань до священника?



– Мені здається, тут все очевидно, як Божий день… Отець Василь є священник, справжній священник, звершує всі таїнства православної церкви, має на це канонічне право. Багато людей справді звертається до знахарів і гадалок. Церква таке категорично засуджує, – відповів Віктор Пушко.



– Чим отець Василь відрізняється від гадалок?



– Він – священник… В нього просто оригінальне почуття гумору… Ми розуміємо проблему, ми не підтримуємо такого виду духовної діяльності. Але на це є запит людей, християн, наших з вами вірних, які їдуть до Янчука, які мають цей запит, – каже представник Волинської єпархії.



Психологиня місцевого Центру життєстійкості, де працюють з родинами загиблих і зниклих безвісти захисників, Тетяна Кірилейза каже, що люди досить часто замість того, щоб звернутися за кваліфікованою допомогою до фахівців, йдуть до ворожок, або священників.



Психологиня Тетяна Кірилейза

– Наша біологія прагне того, щоб щось було завершено. А коли ми говоримо про невизначену втрату, то це складно. Часто людям простіше у таких ситуаціях піти до гадалки чи священника, ніж до психолога. Тому що там дадуть готове рішення, – каже психологиня Центру життєстійкості «Fox House» Тетяна Кірилейза.



– До чого можуть призвести такі передбачення?



– Такі передбачення шкодять. Тому що людина, замість того, щоб почати працювати над новими сенсами, новою надією, новою ідентичністю… Людина просто поставить все на паузу. Вона фізично присутня, але не емоційно. Я припускаю, що це може значно ускладнити моральний стан, навіть призвести до психологічного відхилення, – зазначила Тетяна Кірилейза.



Пожертви вірян і заробітки батюшки

Василь Янчук проживає неподалік церкви в ось такому будинку. Побудували його нібито коштом релігійної громади. Приїздить на роботу священник на автівці Volvo XC70 2012 року випуску.





Згідно з реєстром транспортних засобів, священник має ще старенький Mercedes. А, судячи із соцмереж, – ще й Audi. Про цю автівку батюшка згадав, коли освячував авто юнаків з Луцька, відео вони опублікували у ТікТок.



«У мене є два сини священики. Ауді належить старшому. Він є настоятелем храму в Тарасовому. А менший служить тут, вже 25 років», – каже отець Василь.



Менший, про якого говорить отець Василь, це Ігор Янчук. Саме він, а не його батько, зараз є настоятелем церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Полонці.



– Гроші, які залишають люди, куди йдуть? – запитую в отця Василя.



– І мені, і в церкву. Половина мені. Біля престолу стою, від престолу «питаюся». Хтось кине копійку, хтось 100 гривень, чи 500. А дехто кине і 100 доларів, якщо з-за кордону людина. І таке буває, – розповів протоієрей Василь Янчук.



У Волинській єпархії ПЦУ такі заробітки отця Василя, як і його стиль, так би мовити, служіння Богові, схвалюють.



«Якби він говорив отак, як я з вами, то в нього було б 10 парафіян, а не так багато як зараз. Можливо, саме це дало йому можливість побудувати таку церкву… Це такий веселий священник з своїми дотепними і не зовсім дотепними висловленнями», – каже протоієрей і прессекретар Волинської єпархії Віктор Пушко.



Загалом Василь Янчук упродовж спілкування з журналістами «Сили правди» неодноразово вибачався і навіть дякував:



«Спасибі за те, що ви є моїми безплатними вчителями».





Однак, після спілкування журналістів з представниками єпархії риторика отця кардинально змінилася.



«Ви не спитали громади дозволу, а зробили цей матеріал «наскоком». Ви будете нести за це відповідальність. Ми вже продумуємо, в якій формі це подати», – запевнив наостанок Василь Янчук.





У час великої війни моральна підтримка важлива як ніколи. Священники мають величезний кредит довіри серед прихожан і нерідко виконують роль психологів у суспільстві. Саме тому душпастирі повинні усвідомлювати свою відповідальність і діяти так, щоб не завдати шкоди. Здавалося б, за дотриманням етичних стандартів мали б стежити церковні ієрархи Волинської єпархії Православної церкви України, але, на жаль, реальність виявилася іншою.



Якщо ви шукаєте рідну людину, звертайтеся до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (безкоштовна гаряча лінія 0 800 300 529), а також до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ (гаряча лінія 16-98), де підкажуть чіткий алгоритм дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 