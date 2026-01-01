Коли міняти зимові шини на літні: важливі поради для водіїв





Коли переходити на літні шини



Фахівці радять змінювати зимові шини тоді, коли середньодобова температура стабільно тримається вище +7°C. За таких умов м’яка зимова гума починає швидше зношуватися на теплому асфальті та може погіршувати керованість автомобіля.



Втім поспішати не варто. Навіть у березні погода часто нестабільна: можливі заморозки чи навіть сніг. У таких умовах літні шини працюють гірше, ніж зимові.



Тому найкраще перевзувати авто тоді, коли температура протягом кількох днів тримається на рівні +7…+8°C і вище.



Чим відрізняються літні та зимові шини



Зимові шини виготовляють із м’якшої гумової суміші. Вони мають глибший протектор і більше ламелей — дрібних прорізів, які забезпечують краще зчеплення зі снігом та льодом.



Літні шини, навпаки, створені з твердішої гуми. Їхній протектор має менше ламелей і оптимізований для керованості на сухому або мокрому асфальті в теплу погоду.



Саме тому літні шини забезпечують:



- коротший гальмівний шлях;

- краще зчеплення з дорогою;

- стабільнішу поведінку авто під час маневрів.



Чому не варто їздити влітку на зимових шинах



У спеку зимова гума стає надто м’якою. Через це погіршується керованість автомобіля — особливо під час поворотів, обгону чи різкого гальмування.



Крім того, зимові шини мають більший опір коченню, тому двигуну доводиться витрачати більше зусиль на обертання коліс. У результаті зростає витрата пального.



Ще один недолік — підвищений шум під час руху. Через складний малюнок протектора зимові шини створюють більше гулу на асфальті, ніж літні.



Які аксесуари знадобляться водіям



Під час підготовки автомобіля до теплого сезону водіям можуть знадобитися не лише шини, а й інші корисні речі:



- колісні диски, болти та гайки;

- антикрадіжні гайки;

- датчики тиску (TPMS);

- вентилі та ковпачки;

- компресор для підкачування шин;

- манометр для перевірки тиску;

- ремкомплект для безкамерних шин;

- герметик для шин.



Також для зберігання коліс знадобляться спеціальні пакети або чохли, а іноді — стійки чи органайзери.



Чи варто купувати всесезонні шини



Деякі водії розглядають всесезонні шини як спосіб уникнути сезонної заміни гуми. Однак експерти наголошують, що така гума — це компроміс.



Вона поступається зимовим шинам у мороз та сніг, а влітку — літнім шинам у спеку. Особливо це помітно в Україні, де взимку температура може опускатися до -15°C, а дороги часто вкриваються льодом або сніговою кашею.



Тому фахівці радять мати два комплекти шин — зимовий і літній — та змінювати їх відповідно до сезону.



Своєчасна заміна шин — важливий елемент безпечної експлуатації автомобіля. Використання гуми, призначеної для відповідної пори року, допомагає краще контролювати автомобіль і зменшує ризики на дорозі.

