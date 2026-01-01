На Волині ув'язнений з колонії ошукав десятки таксистів по всій Україні





Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду від 6 березня 2026 року,



За матеріалами справи, засуджений протягом 2023 року, перебуваючи у Маневицькій виправній колонії №42, телефонував водіям таксі у різних містах України та під приводом замовлення доставки продуктів просив їх здійснити попередню оплату. Потерпілі перераховували кошти через термінали на мобільні номери, після чого шахрай припиняв зв’язок.



Таким способом він ошукав водіїв таксі у Львові, Рівному, Тернополі, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Сумах, Черкасах, Запоріжжі та інших містах. Загалом задокументовано понад два десятки епізодів.



Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Також він перерахував 50 тисяч гривень на рахунок однієї з механізованих бригад Збройних Сил України.



Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно) та призначив покарання – два роки виправних робіт із відрахуванням 15% заробітку в дохід держави. Крім того, з нього стягнуто понад 15 тисяч гривень судових витрат.



Речові докази, зокрема мобільні телефони та техніку, конфісковано в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

