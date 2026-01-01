В Україні подорожчає хліб: що відомо
Сьогодні, 18:12
В Україні помірно змінюються ціни на товари – дорожчають продукти харчування і не тільки. Логістика почала вимагати посилених фінансових вкладень у березні 2026 року через війну на Близькому Сході. Постає питання, чи побачать споживачі нові ціни на хліб у супермаркетах найближчим часом.
Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пишуть Новини.LIVE.
Чим формується вартість хліба в Україні
Українці можуть помилково вважати, що значну частку ціни хлібобулочних виробів складають витрати на сировину і логістику. Насправді ж у собівартості виробництва цих продуктів пшениця займає далеко не чільне місце – її внесок доходить максимум до 25%. Іншими ключовими компонентами є:
- енергетика;
- співвідношення гривні до євро чи долара;
- оплата праці;
- податки.
«Зима була складною, особливо для бізнесу. В сильні морози забезпечити енергоефективність підприємства на генераторах – це дуже дорого. Тому витрати розбиваються на рік, бо якщо одразу закласти ринкову ціну – скільки коштує виробити продукт – то споживачі від нього відмовляться», – констатував Денис Марчук.
За його словами, умовно кожного місяця вартість товару ціну піднімають на певний відсоток, аби зміни не надто сильно були відчутні і не вдарили по гаманцях українців. Загалом склалася така ситуація, що протягом останніх трьох років хліб щомісяця дорожчає у середньому на 1,5-2%.
Частка логістики в ціноутворенні
Раніше координатор експертної групи «Економічна експертна платформа» Олег Гетман в ефірі Новини.LIVE розповів, що ефект впливу логістики на споживчі ціни в Україні мізерний, оскільки частка пального у собівартості виробництва продуктів харчування становить лише 10%.
«Якщо зараз пальне подорожчає на 10-20%, то ціни виростуть максимум на 1%», – уточнив спікер.
Дорожчання товарів дійсно відбудеться, однак не через збільшені витрати на бензин, а з огляду на темпи інфляції. Іншими словами, зміни будуть накопичувальні: ціни виростуть через поступову девальвацію гривні, яку запустив Національний банк.
