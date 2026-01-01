В Україні подорожчає хліб: що відомо





Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пишуть



Чим формується вартість хліба в Україні



Українці можуть помилково вважати, що значну частку ціни хлібобулочних виробів складають витрати на сировину і логістику. Насправді ж у собівартості виробництва цих продуктів пшениця займає далеко не чільне місце – її внесок доходить максимум до 25%. Іншими ключовими компонентами є:



- енергетика;

- співвідношення гривні до євро чи долара;

- оплата праці;

- податки.



«Зима була складною, особливо для бізнесу. В сильні морози забезпечити енергоефективність підприємства на генераторах – це дуже дорого. Тому витрати розбиваються на рік, бо якщо одразу закласти ринкову ціну – скільки коштує виробити продукт – то споживачі від нього відмовляться», – констатував Денис Марчук.



За його словами, умовно кожного місяця вартість товару ціну піднімають на певний відсоток, аби зміни не надто сильно були відчутні і не вдарили по гаманцях українців. Загалом склалася така ситуація, що протягом останніх трьох років хліб щомісяця дорожчає у середньому на 1,5-2%.



Частка логістики в ціноутворенні



Раніше координатор експертної групи «Економічна експертна платформа» Олег Гетман в ефірі Новини.LIVE розповів, що ефект впливу логістики на споживчі ціни в Україні мізерний, оскільки частка пального у собівартості виробництва продуктів харчування становить лише 10%.



«Якщо зараз пальне подорожчає на 10-20%, то ціни виростуть максимум на 1%», – уточнив спікер.



Дорожчання товарів дійсно відбудеться, однак не через збільшені витрати на бензин, а з огляду на темпи інфляції. Іншими словами, зміни будуть накопичувальні: ціни виростуть через поступову девальвацію гривні, яку запустив Національний банк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

