Ендодонтичне лікування: як рятують зуби від видалення





Діагностика перед лікуванням каналів зуба

Першим і найважливішим кроком є ретельне обстеження. Оскільки канали приховані глибоко під емаллю та дентином, звичайного візуального огляду недостатньо. Лікування каналів зуба завжди починається з цифрової діагностики.



Комп’ютерна томографія (КТ) дозволяє лікарю побачити повну анатомію коренів: їхню кількість, довжину, вигнутість та наявність запальних процесів у навколишній кістці. Це важливо, адже пропущений мікроканал може стати причиною повторного болю в майбутньому. Тільки на основі цих даних складається точний план відновлення зуба.



Методи лікування кореневих каналів та від чого залежить результат

Після діагностики фахівець обирає тактику, що відповідає стану зуба.



Для легких випадків: зазвичай достатньо одного візиту, під час якого проводиться механічне та медикаментозне очищення простору всередині зуба.

Для середньої важкості: застосовуються спеціальні протоколи дезінфекції, щоб повністю усунути патогенну флору в розгалуженнях.

Для складних випадків: використовується операційний мікроскоп, який дозволяє виявити застарілі матеріали, або мікротріщини.

Від обсягу та складності цих процедур, а також від використання високотехнологічного обладнання напряму залежить на лікування каналів зуба ціна. Чим глибшим є запалення та складнішою – анатомія каналів, тим більше ресурсів і часу лікаря потребує процедура.





Де здійснити лікування каналів зуба надійно та безболісно

Коли йдеться про збереження зуба, важливо довіритися професіоналам. У стоматологічній клініці Dental Art лікарі постійно підвищують кваліфікацію відповідно до світових стандартів, щоб навіть найскладніші маніпуляції були успішними.



Ендодонтисти Dental Art використовують сучасне обладнання та надійну анестезію, що дозволяє виявити всі вогнища запалення й провести глибоке лікування безболісно. Лікар ретельно очищує канали та герметизує їх, щоб зберегти зуб і повністю відновити його функції. Ви зможете знову вільно жувати та впевнено посміхатися.



Для вчасного виявлення прихованих процесів, лікарі Dental Art радять проходити регулярні профогляди. Якщо вас щось хвилює, стоматолог проведе КТ-діагностику, що набагато інформативніше за звичайний огляд.



Своєчасне

Своєчасне лікування каналів дозволяє надати допомогу на ранніх етапах, не доводячи справу до серйозних ускладнень чи втрати зуба. З Dental Art можна відновити здоров'я вашого зуба швидко, професійно та комфортно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію