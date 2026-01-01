У Луцьку авто збило 18-річну дівчину: постраждала у важкому стані
Сьогодні, 20:38
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої серйозно травмувалася молода дівчина.
Про це журналістам сайту «Конкурент» повідомили у пресслужбі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
14 березня близько опівночі (орієнтовно між 00:00 та 00:30) навпроти торгового центру «Імідж» автомобіль збив дівчину.
Постраждалу 18-річну дівчину з політравмою у важкому стані госпіталізували до лікарні. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Про це журналістам сайту «Конкурент» повідомили у пресслужбі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
14 березня близько опівночі (орієнтовно між 00:00 та 00:30) навпроти торгового центру «Імідж» автомобіль збив дівчину.
Постраждалу 18-річну дівчину з політравмою у важкому стані госпіталізували до лікарні. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
