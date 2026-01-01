У Луцьку на авто впав білборд





Відео публікують місцеві телеграм-канали, передає "Конкурент".



Інцидент стався 14 березня на вулиці Львівській поряд із ЖК «Сафрон».



Білборд, встановлений на парковці поблизу магазинів, впав на дах автомобіля.



На щастя, ніхто з людей не постраждав.



На місці працювала поліція.

