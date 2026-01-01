У Луцьку на авто впав білборд
Сьогодні, 22:12
У Луцьку на припаркований автомобіль впав білборд.
Відео публікують місцеві телеграм-канали, передає "Конкурент".
Інцидент стався 14 березня на вулиці Львівській поряд із ЖК «Сафрон».
Білборд, встановлений на парковці поблизу магазинів, впав на дах автомобіля.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
На місці працювала поліція.
На війні загинув Герой з Волині Вячеслав Куць
Сьогодні, 21:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 15 березня
Сьогодні, 20:00