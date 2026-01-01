На війні загинув Герой з Волині Вячеслав Куць

На фронті загинув сержант Куць Вячеслав Іванович з Ковельского району.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Ковельчанин, молодший сержант Куць Вячеслав Іванович (22.10.1984 р.н.), навідник 1-го артилерійського взводу артилерійського дивізіону військової частини А4848, загинув 9 березня 2026 року поблизу населеного пункту Піщане Синельниківського району Дніпропетровської області.
Прощатися з полеглим воїном будемо в неділю, 15 березня, за наступним порядком:

13:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

