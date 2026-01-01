Якою буде погода у Луцьку та на Волині 15 березня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 15 березня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-3° тепла, вдень 13-15° тепла.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 11-16° тепла.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Вячеслав Куць
Сьогодні, 21:15
У Луцьку авто збило 18-річну дівчину: постраждала у важкому стані
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 15 березня
Сьогодні, 20:00
Чи зменшить холодна зима кількість кліщів і комарів: що кажуть науковці
Сьогодні, 19:18
В Україні подорожчає хліб: що відомо
Сьогодні, 18:12
Медіа
відео
1/8