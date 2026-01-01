У місті на Волині невідомі жорстоко вбили двох дорослих кішок та маленьке кошеня





Про це повідомили зооволонтери, які опікувалися тваринами. За їхніми словами, частину котів раніше вдалося прилаштувати, однак кількох врятувати не встигли, пише



Найбільше зоозахисників шокувало те, що одній із кішок, яка була стерилізована та довіряла людям, відрізали лапи. Інших тварин, за словами волонтерів, просто вбили.



Активісти закликають мешканців повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти встановити причетних до злочину, та просять надати справі розголосу. За достовірні відомості обіцяють грошову винагороду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

