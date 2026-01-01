На Волині дитина вкрала товар в «Аврорі»: як покарали її матір





Про це стало відомо з постанови Нововолинського міського суду, пише



Згідно матеріалів справи, інцидент трапився у січні цього року. Неповнолітня дівчина, перебуваючи у магазині «Аврора», здійснила крадіжку товару на суму 332,50 гривень.



Правоохоронці кваліфікували дії матері за ч. 2 ст. 184 КУпАП (Ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей). Жінка протягом року вже притягувалася до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення. Саме тому санкція статті була суворішою.



Суд постановив визнати жінку винною у вчиненні адмінправопорушення. На неї наклали штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 гривень. Також з неї стягнули в дохід держави судовий збір у розмірі 665,60 грн.



Таким чином, через необачність дитини та неналежний нагляд сімейний бюджет збідніє на 2 365,60 грн, що майже у сім разів перевищує вартість вкраденого товару.

