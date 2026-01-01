Магнітні бурі: прогноз на 14 березня
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 14 березня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень). Така буря вважається слабкою за космічними мірками, проте вона може спричиняти погіршення самопочуття у метеозалежних людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Учні шести ліцеїв на Волині навчатимуться 12, а не 11 років
Сьогодні, 08:20
Гречка вже на вагу золота: ціни пробили нову психологічну межу, а експерти говорять про дефіцит
Сьогодні, 07:15