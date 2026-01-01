Масована ракетно-дронова атака на Київщину: двоє загиблих, є поранені

Російські війська у ніч на 14 березня здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київську область, через яку загинули двоє людей, є поранені.Про це голова Київської ОВАповідомив у Телеграмі."Цієї ночі ворог масовано атакує Київщину дронами та ракетами. У Броварському районі загинуло двоє людей. Ще четверо отримали травми. Пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення", - йдеться у повідомленні.За його словами, ще одна людина постраждала у Вишгородському районі.Як повідомив міський голова Броварів, внаслідок ракетного обстрілу постраждали восьмеро людей.Пізніше Сапожко повідомив: "Наразі маємо наступну уточнену та підтверджену інформацію щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки - двоє загиблих, чотири особи отримали ушкодження".Зазначається, що наслідки ворожої атаки також зафіксовано в Обухівському районі: там пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, а поруч із ним загорілися автомобілі.У Бучанському районі внаслідок влучання виникла пожежа в приватному будинку.У Вишгородському районі вогонь охопив складські приміщення, також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Одна людина дістала поранень.«На місцях працюють усі оперативні служби – рятувальники, медики, поліція», - повідомив голова Київської ОВА.