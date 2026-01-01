Масована ракетно-дронова атака на Київщину: двоє загиблих, є поранені
Сьогодні, 09:15
Російські війська у ніч на 14 березня здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київську область, через яку загинули двоє людей, є поранені.
Про це голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив у Телеграмі.
"Цієї ночі ворог масовано атакує Київщину дронами та ракетами. У Броварському районі загинуло двоє людей. Ще четверо отримали травми. Пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення", - йдеться у повідомленні.
За його словами, ще одна людина постраждала у Вишгородському районі.
Як повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, внаслідок ракетного обстрілу постраждали восьмеро людей.
Пізніше Сапожко повідомив: "Наразі маємо наступну уточнену та підтверджену інформацію щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки - двоє загиблих, чотири особи отримали ушкодження".
Зазначається, що наслідки ворожої атаки також зафіксовано в Обухівському районі: там пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, а поруч із ним загорілися автомобілі.
У Бучанському районі внаслідок влучання виникла пожежа в приватному будинку.
У Вишгородському районі вогонь охопив складські приміщення, також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Одна людина дістала поранень.
«На місцях працюють усі оперативні служби – рятувальники, медики, поліція», - повідомив голова Київської ОВА.
Про це голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив у Телеграмі.
"Цієї ночі ворог масовано атакує Київщину дронами та ракетами. У Броварському районі загинуло двоє людей. Ще четверо отримали травми. Пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення", - йдеться у повідомленні.
За його словами, ще одна людина постраждала у Вишгородському районі.
Як повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, внаслідок ракетного обстрілу постраждали восьмеро людей.
Пізніше Сапожко повідомив: "Наразі маємо наступну уточнену та підтверджену інформацію щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки - двоє загиблих, чотири особи отримали ушкодження".
Зазначається, що наслідки ворожої атаки також зафіксовано в Обухівському районі: там пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, а поруч із ним загорілися автомобілі.
У Бучанському районі внаслідок влучання виникла пожежа в приватному будинку.
У Вишгородському районі вогонь охопив складські приміщення, також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Одна людина дістала поранень.
«На місцях працюють усі оперативні служби – рятувальники, медики, поліція», - повідомив голова Київської ОВА.
