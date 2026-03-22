У супермаркеті Чернігова стався вибух, є травмовані





Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, пише



Зазначається, що йдеться про "АТБ" на вулиці Льотній.



Наразі невідомо, що вибухнуло.



Травмовані 4 людини, вони у лікарні. На місці працюють екстрені служби, додали в МВА.



Нагадаємо, що у Черкасах стався вибух, внаслідок якого, за попередньою інформацією, загинула одна людина.



Згодом стало відомо, що 31-річний місцевий житель загинув, підірвавши гранату біля під'їзду житлового будинку.

У Чернігові в супермаркеті 22 березня стався вибух невідомого предмету, декілька людей травмовані.

