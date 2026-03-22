У супермаркеті Чернігова стався вибух, є травмовані
У Чернігові в супермаркеті 22 березня стався вибух невідомого предмету, декілька людей травмовані.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, пише Українська правда.

Зазначається, що йдеться про "АТБ" на вулиці Льотній.

Наразі невідомо, що вибухнуло.

Травмовані 4 людини, вони у лікарні. На місці працюють екстрені служби, додали в МВА.

Нагадаємо, що у Черкасах стався вибух, внаслідок якого, за попередньою інформацією, загинула одна людина.

Згодом стало відомо, що 31-річний місцевий житель загинув, підірвавши гранату біля під'їзду житлового будинку.

