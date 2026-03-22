Через послаблення санкцій Росія заробила на війну, - Зеленський





Про це пише



За даними президента, за тиждень Росія випустила по Україні майже 1550 ударних дронів, понад 1260 керованих авіаційних авіабомб та дві ракети.



"За цей же тиждень через пом'якшення санкцій Росія збільшила обсяги продажу сирої нафти для заробітку на свою війну.



Прибутки дають Росії відчуття безкарності та можливість продовжувати війну. Тому тиск має продовжуватися, а санкції — працювати. Тіньовий флот Росії не повинен почуватися в безпеці в європейських водах чи будь-яких інших. Танкерa, які працюють на бюджет війни, можна і потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати", - зазначив Зеленський.



13 березня Сполучені Штати на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які транспортуються танкерами морем.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в останні дні через пом'якшення санкцій Росія збільшила обсяги продажу нафти для фінансування війни проти України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію