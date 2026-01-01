На Волині - 7 пожеж: вогонь охопив значну площу

21 березня на території області зафіксовано низку пожеж сухої трави та чагарників у різних громадах.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.У місті Луцьк на вул. Заводській займання сухої трави ліквідовували рятувальники 1 ДПРЧ.Поза межами села Заболотці Володимирського району пожежу сухої рослинності на значній площі гасили бійці селища Іваничі.У селищі Турійськ Ковельського району до ліквідації займання залучались місцеві рятувальники, а також МПО Радовичі (яке згодом було повернуто з маршруту).Поблизу села Городище Луцького району працювали рятувальники з м. Луцьк.Одну з найбільших пожеж зафіксовано у селі Береськ Доросинівської громади Луцького району — тут вогонь охопив значну площу сухої трави та чагарників. До ліквідації залучались підрозділи з м. Рожище, а також місцеві пожежні команди Ясенівки та Доросинів (частина підрозділів була повернута з дороги).Ще одна масштабна пожежа виникла у селі Лучиці Боратинської громади Луцького району, де працювали рятувальники з м. Луцьк.Усі випадки об’єднує одна причина — необережне поводження з вогнем.