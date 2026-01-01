Open space чи кабінети: що врахувати під час ремонту офісу





Вибір між цими двома підходами залежить від багатьох факторів: типу компанії, кількості працівників, корпоративної культури та навіть специфіки роботи команди. Під час планування таких проєктів важливо враховувати не лише дизайн, а й функціональність простору. Саме тому ще на етапі підготовки ремонту офісу варто розглянути досвід реалізації подібних проєктів у сфері



Розглянемо детальніше, які особливості мають open space та кабінетна система і що варто врахувати під час ремонту офісу.



Що таке open space

Open space — це формат організації офісу, у якому більшість співробітників працюють у спільному відкритому просторі без окремих кімнат. Робочі місця можуть розділятися лише меблями, перегородками або акустичними панелями.



Такий формат став популярним у багатьох сучасних компаніях, особливо в IT, маркетингових агентствах та стартапах.



Основні характеристики open space:



велике спільне приміщення

мінімум стаціонарних перегородок

відкриті робочі зони

спільні простори для зустрічей та комунікації

Open space часто асоціюється з сучасними та динамічними офісами.



Переваги відкритого офісного простору



Популярність open space пояснюється кількома важливими перевагами.



Краща комунікація між співробітниками

У відкритому просторі працівники швидше обмінюються інформацією. Це може позитивно впливати на швидкість прийняття рішень і взаємодію між командами.



Особливо це важливо для компаній, де співробітники часто працюють над спільними проєктами.



Гнучкість планування



Open space дозволяє легко змінювати розташування робочих місць. Якщо команда зростає або змінюється структура компанії, простір можна швидко адаптувати без масштабних перепланувань.



Наприклад, достатньо змінити розташування столів або меблів.



Ефективне використання площі



Відкриті офіси часто дозволяють розмістити більше робочих місць на одній площі. Це може бути важливо для компаній, які орендують дорогі комерційні приміщення.



Недоліки open space



Попри популярність відкритого формату, він має і свої мінуси.



Шум і відволікання

Одна з найчастіших проблем open space — шум. Розмови, телефонні дзвінки або зустрічі можуть заважати концентрації.



У деяких компаніях це вирішують за допомогою:



акустичних панелей

зон тиші

переговорних кімнат

Менше приватності



Не всі співробітники комфортно почуваються у відкритому просторі. Деякі види роботи потребують концентрації та мінімуму зовнішніх подразників. Наприклад, юристи, фінансисти або аналітики часто потребують більш тихого робочого середовища.



Кабінетна система офісу



Кабінетна система — це класичний формат організації офісу, у якому робочі місця розміщені в окремих кімнатах.



Такий підхід часто використовують:



юридичні компанії

фінансові організації

державні установи

медичні центри

У такому офісі кожен відділ або співробітник має власний простір.



Переваги кабінетного формату



Кабінетна система має свої важливі плюси.



Краща концентрація

Окремі кімнати дозволяють працівникам працювати без зайвих відволікань. Це особливо важливо для завдань, що потребують високої концентрації.



Конфіденційність



Для багатьох компаній важливо забезпечити конфіденційність інформації. Окремі кабінети дозволяють проводити зустрічі або телефонні розмови без сторонніх.



Чітка структура офісу



Кабінетна система часто відображає структуру компанії. Наприклад, окремі кімнати можуть бути призначені для різних відділів.



Недоліки кабінетної системи



Попри очевидні переваги, кабінетний формат також має певні недоліки.



Менше взаємодії між командами

Коли співробітники працюють у різних кімнатах, комунікація може бути менш активною. Це іноді ускладнює командну роботу.



Менша гнучкість простору



Перепланування кабінетного офісу може бути складним і дорогим. Якщо структура компанії змінюється, доводиться переносити перегородки або навіть робити новий ремонт.



Комбінований формат офісу



Сучасні офіси все частіше використовують комбінований підхід.



У такому форматі поєднуються:



відкриті робочі зони

переговорні кімнати

невеликі кабінети

зони для відпочинку

Це дозволяє поєднати переваги open space та кабінетної системи.



Наприклад, співробітники можуть працювати у відкритому просторі, але мати можливість перейти до тихої кімнати для концентрації або зустрічей.



Що важливо врахувати під час ремонту офісу



Незалежно від обраного формату, під час ремонту офісу потрібно врахувати кілька важливих факторів.



Акустика

У великих офісах важливо передбачити матеріали, які зменшують шум.



Це можуть бути:



акустичні стелі

спеціальні панелі

текстильні перегородки

Освітлення



Правильне освітлення впливає на продуктивність співробітників.



Бажано поєднувати:



природне освітлення

загальне світло

локальне освітлення робочих місць

Ергономіка



Комфорт робочого місця безпосередньо впливає на здоров’я працівників.



Під час ремонту варто врахувати:



достатню відстань між столами

правильну висоту меблів

зручні проходи

Інженерні системи



У сучасному офісі важливу роль відіграють:



вентиляція

кондиціонування

електропостачання

інтернет-мережа

Ці системи потрібно продумати ще до початку ремонтних робіт.



Висновок



Вибір між open space та кабінетною системою залежить від багатьох факторів: формату роботи компанії, структури команди, рівня конфіденційності та корпоративної культури.



Open space добре підходить для компаній із динамічною командною роботою та активною комунікацією. Кабінетна система більше відповідає організаціям, де важлива концентрація і приватність.



Найефективнішим рішенням у багатьох випадках стає комбінований формат, який поєднує відкриті робочі зони та окремі приміщення для зустрічей або тихої роботи.



Під час планування ремонту офісу важливо враховувати не лише дизайн простору, а й функціональні потреби співробітників. Саме продумане планування дозволяє створити комфортне робоче середовище, яке підтримує продуктивність і ефективну взаємодію команди.

