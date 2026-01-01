Браконьєр убив самку кабана і заплатить копійчаний штраф
Сьогодні, 08:20
На Волині суд покарав штрафом чоловіка, який під час незаконного полювання застрелив самку дикого кабана.
Про це вказано в постанові Любомльського районного суду, інформують Волинські новини.
Інцидент стався 24 листопада на території мисливських угідь ГО Лісомисливське обʼєднання «Буг» в урочищі «Панське», що між селами Борове та Лисняки Ковельського району.
Як зазначено, Роман Х. під час полювання без відповідного дозволу в заборонений для цього час, без щорічної контрольної картки обліку добутої дичини, а також без дозволу на право користування вогнепальною мисливською зброєю застрелив самку дикого кабана. Цим чоловік завдав збитків мисливському господарству на 40 тисяч гривень.
Під час судового засідання волинянин визнав провину, а також вказав, що рушниця не була зареєстрована і належала дідові.
Після дослідження усіх доказів суддя призначив Роману Х. штраф у 1700 гривень та конфіскував зброю.
