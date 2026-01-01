В Україні стрімко ростуть ціни на огірки





Подорожчання огірків зумовлене стабільним попитом на тлі досить обмеженої пропозиції. Протягом минулого тижня обсяги збору в місцевих тепличних господарствах помітно скоротилися, тоді як торгова активність у цьому сегменті продовжувала зростати.



Наразі українські тепличні комбінати відвантажують огірки по 135–175 грн/кг ($3,07–3,98/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. За словами виробників, зростання цін спричинене кількома чинниками. Насамперед — суттєвим зменшенням пропозиції, адже вибірка огірків у місцевих теплицях різко знизилася. Нагадаємо, що з початку цього тижня в Україні істотно похолодало та переважала похмура погода, що призвело до зменшення врожайності.



Водночас постачання огірків із Туреччини скоротилися до мінімуму через сезонний фактор, що також дає змогу місцевим виробникам підвищувати ціни за умов активного попиту.



Варто зауважити, що станом на останню декаду березня цього року вартість тепличних огірків на внутрішньому ринку була в середньому на 34% вищою, ніж у аналогічний період минулого сезону. Водночас учасники ринку прогнозують, що найближчим часом ця продукція може знову почати дешевшати під тиском зростання пропозиції з місцевих тепличних комбінатів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

