Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському

Дональд Трамп зробив чергову заяву про лідерів країн. Цього разу він обговорював українського та російського президентів. В інтерв’ю американським медіа він розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському, інформує



Дональд Трамп спілкуючись з журналістами повторив свою заяву про те, що війни між Росією та Україною не було б, якби він переміг на виборах 2020 року. Він сказав, що дві країни «ближче» до завершення конфлікту, але не уточнив, наскільки.



Також американський президент Трамп додав, що не хоче допомоги України у боротьбі з Іраном. Він відхилив пропозицію президента Володимира Зеленського зробити внесок у зусилля США та Європи щодо захисту військових баз у регіоні Перської затоки. «Мені не потрібно допомагати», – сказав Трамп.



Американський президент також заявив, що має більше довіри до російського диктатора, ніж до європейських союзників США. За словами Трампа, йому важче мати справу з президентом України, ніж із главою Кремля.

