Магнітні бурі 22 березня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 22 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я і самопочуття людини.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
Вибір редактора
Останні новини
Магнітні бурі 22 березня: прогноз
Сьогодні, 01:30
22 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ощадбанк тимчасово зупинить операції з картками та в додатках
21 березня, 23:19
На Запоріжжі загинув воїн з Луцька Максим Кузнєцов
21 березня, 22:12
На війні загинув Герой з Волині Олександр Слебік
21 березня, 21:15