Ощадбанк тимчасово зупинить операції з картками та в додатках
21 березня, 23:19
У Ощадбанку попередили про тимчасові обмеження в роботі сервісів у зв’язку з плановим технічним оновленням. Роботи триватимуть у ніч з 22 на 23 березня — з 00:10 до 06:00.
Про це інформує Ощадбанк.
У цей період клієнтам будуть недоступні операції з платіжними картками, зняття та внесення коштів у банкоматах, розрахунки в POS-терміналах і в інтернеті.
Також тимчасово не працюватимуть мобільні застосунки "Мобільний Ощад" та "ОщадPAY".
У банку пояснили, що оновлення проводиться для модернізації системи та тестування відмовостійкості процесингової інфраструктури. Це має підвищити стабільність і надійність роботи сервісів у подальшому.
Після завершення технічних робіт, з 06:00 23 березня, усі сервіси працюватимуть у звичайному режимі. У банку рекомендують клієнтам заздалегідь здійснити необхідні платежі, щоб уникнути незручностей.
