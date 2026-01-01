22 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 22 березня, у світі відзначають Міжнародний день таксиста та День водних ресурсів.Сьогодні день народження у мовознавиці, уродженки Володимира, викладача Волинської православної богословської академії(на фото). Бажаємо іменинникам невичерпної наснаги, міцного здоров'я, доброти і радості!У понеділок, 22 березня, іменини святкують Василь, Дарина, Ісаакій, Таїсія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇВсесвітній день водиМіжнародний день таксистаМіжнародний день неробстваТиждень захисту тварин1841 — у США запатентували виробництво крохмалю.1888 — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів створили найстарішу у світі Англійську футбольну лігу.1894 — пройшла перша хокейна гра за Кубок Стенлі.1895 — у Парижі Огюст і Луї Люм'єр показали кінофільм для спеціально запрошеної публіки, тому цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.1904 — у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі опублікували кольорову фотографію.