22 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 22 березня, у світі відзначають Міжнародний день таксиста та День водних ресурсів.

Сьогодні день народження у мовознавиці, уродженки Володимира Ірини Гнатюк, викладача Волинської православної богословської академії Ігоря Сацика (на фото). Бажаємо іменинникам невичерпної наснаги, міцного здоров'я, доброти і радості!

У понеділок, 22 березня, іменини святкують Василь, Дарина, Ісаакій, Таїсія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день води
Міжнародний день таксиста
Міжнародний день неробства
Тиждень захисту тварин

1841 — у США запатентували виробництво крохмалю.
1888 — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів створили найстарішу у світі Англійську футбольну лігу.
1894 — пройшла перша хокейна гра за Кубок Стенлі.
1895 — у Парижі Огюст і Луї Люм'єр показали кінофільм для спеціально запрошеної публіки, тому цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.
1904 — у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі опублікували кольорову фотографію.

