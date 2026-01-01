На Запоріжжі загинув воїн з Луцька Максим Кузнєцов

На війні з окупантами загинув ще один захисник з Луцької громади.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Кузнєцов Максим Олександрович, 04.02.1997 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду радіотелефоніста відділення управління командира батареї 3 мінометного взводу мінометної батареї 1 штурмового батальйону.

Солдат Кузнєцов Максим Олександрович загинув 15.03.2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лісне Запорізької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

