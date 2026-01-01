«Волинська Голландія» готується до нового сезону: коли чекати відкриття
Сьогодні, 20:38
У «Волинській Голландії» готуються до традиційного фестивалю квітів. Дата відкриття тюльпанового поля поки що орієнтовна – вона залежатиме від погоди та цвітіння квітів.
Про це з посиланням на організаторів інформує "Конкурент".
Весна на Волині вже відчутна, а це означає, що фестиваль тюльпанів «Волинська Голландія» ось-ось розпочнеться.
Організатори поки не називають конкретної дати відкриття, проте орієнтовно фестиваль стартує у 20-х числах квітня – на початку травня.
Як завжди, точна дата залежатиме від погоди та стану цвітіння тюльпанів.
Відвідувачам обіцяють яскраві квіткові композиції та весняну атмосферу, що вже стала традиційною родзинкою Волині.
Локація: с. Линівка, 35 км від Луцька трасою Ковель-Луцьк.
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Олександр Слебік
Сьогодні, 21:15
«Волинська Голландія» готується до нового сезону: коли чекати відкриття
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 22 березня
Сьогодні, 20:00
Які сорти картоплі вважаються найгіршими: вони несмачні, водянисті та формують дрібні бульби
Сьогодні, 19:06