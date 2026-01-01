«Волинська Голландія» готується до нового сезону: коли чекати відкриття
У «Волинській Голландії» готуються до традиційного фестивалю квітів. Дата відкриття тюльпанового поля поки що орієнтовна – вона залежатиме від погоди та цвітіння квітів.

Про це з посиланням на організаторів інформує "Конкурент".

Весна на Волині вже відчутна, а це означає, що фестиваль тюльпанів «Волинська Голландія» ось-ось розпочнеться.

Організатори поки не називають конкретної дати відкриття, проте орієнтовно фестиваль стартує у 20-х числах квітня – на початку травня.

Як завжди, точна дата залежатиме від погоди та стану цвітіння тюльпанів.

Відвідувачам обіцяють яскраві квіткові композиції та весняну атмосферу, що вже стала традиційною родзинкою Волині.

Локація: с. Линівка, 35 км від Луцька трасою Ковель-Луцьк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська Голландія, анонс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Олександр Слебік
Сьогодні, 21:15
«Волинська Голландія» готується до нового сезону: коли чекати відкриття
Сьогодні, 20:38
Боратинська громада отримала новий сміттєвоз за грантові кошти. ФОТО
Сьогодні, 20:06
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 22 березня
Сьогодні, 20:00
Які сорти картоплі вважаються найгіршими: вони несмачні, водянисті та формують дрібні бульби
Сьогодні, 19:06
Медіа
відео
1/8