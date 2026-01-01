Боратинська громада отримала новий сміттєвоз за грантові кошти. ФОТО

Боратинська громада отримала новий сучасний сміттєвоз у межах міжнародної співпраці з німецьким муніципалітетом Шпрендлінген-Генсінген.Про це повідомили на офіційній сторінці громади у Facebook.Йдеться про реалізацію проєкту «Придбання сміттєвоза» в рамках програми «Матеріальні засоби для комунальних послуг» Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, яку в Україні представляє ТзОВ «Engagement Global».Новий сміттєвоз марки Mercedes уже прибув до Боратина. Його загальна вартість становить близько 9 мільйонів гривень. Водночас, за словами Боратинського сільського голови, завдяки співпраці з Кабінетом Міністрів України вдалося зекономити 20% вартості автомобіля.«Новий сміттєвоз уже в Боратині. Виграно ще один проєкт спільно з німецькою громадою. Тож нехай він служить на благо нашої громади», – зазначив Яручик.Тож у межах проєкту за грантові кошти придбано техніку вартістю понад 7 мільйонів гривень. Очікується, що новий спецтранспорт дозволить покращити якість послуг із вивезення твердих побутових відходів, підвищить ефективність роботи комунальних служб та сприятиме підтримці належного рівня чистоти в громаді.У громаді подякували міжнародним партнерам за підтримку та наголосили, що цей проєкт є прикладом ефективної співпраці, яка приносить реальні зміни для мешканців.