Які сорти картоплі вважаються найгіршими: вони несмачні, водянисті та формують дрібні бульби

Не кожен сорт картоплі виправдовує очікування навіть за правильного догляду. Частина з них генетично схильна до накопичення надлишкової вологи, формування дрібних бульб і незадовільних смакових якостей. Щоб не потрапити в халепу, варто знати, які сорти картоплі краще не садити на своєму городі, пише ТСН.

Які найгірші сорти картоплі: несмачні і формують дрібні бульби
«Рання Зірка». Ультраранній сорт із коротким періодом вегетації. Формує бульби середнього та дрібного розміру, часто нерівномірні. Вміст крохмалю має низький, через що після варіння м’якоть стає водянистою і без вираженого смаку. Картопля не зносить перепадів температури, тому може довго хворіти після заморозків чи взагалі загинути.

«Загадка». Сорт із нестабільною продуктивністю, формує велику кількість дрібних бульб. М’якоть щільна, але часто несмачна через низький вміст сухих речовин. Картопля не зносить посухи, тому може взагалі не дати врожаю за відсутності дощів.

«Ласунка». Має погані смакові характеристики. За надлишку вологи бульби швидко накопичують воду, стають м’якими та водянистими. Урожайність залежить від умов вирощування: за дефіциту живлення різко зменшується розмір картоплі.


