Кремль готується до масових репресій після війни, – Reuters





Посилення контролю над інтернетом



У Росії фіксується подальше посилення обмежень у цифровому просторі.



Влада посилює тиск на користувачів і сервіси, що супроводжується блокуваннями популярних платформ і перебоями з мобільним інтернетом у великих містах.



"Офісні працівники борються із заблокованим інтернетом. Підлітки постійно змушені змінювати VPN. Таксисти намагаються зорієнтуватися в Москві без онлайн-навігації", - зазначає видання.



Офіційні пояснення обмежень



У Кремлі такі заходи пояснюють відмовою західних IT-компаній співпрацювати з російськими структурами.



Також заявляється, що відключення зв'язку нібито заважають українським безпілотникам завдавати ударів по об'єктах у тилу.



Розширення повноважень силовиків



Паралельно ухвалюються нові закони, які посилюють вплив спецслужб.



Зокрема, мобільних операторів зобов'язують відключати абонентів на вимогу ФСБ, а саме відомство отримує право формувати мережу власних СІЗО.



Підготовка до можливих протестів



За даними дипломатів, такі кроки є частиною ширшої стратегії з утримання контролю над населенням на тлі затяжної війни.



Джерела вказують, що в Кремлі побоюються зниження підтримки влади і готуються до ймовірних сплесків невдоволення.



Один зі співрозмовників зазначив, що вже сформовано ресурси для початку "великих репресій" в інтернеті.



Уроки минулого і зовнішні приклади



"Російські лідери і спецслужби пам'ятають 1991 рік, і вони пам'ятають, що трапилося з Росією і що трапилося з ними, коли Москва зупинила велику війну в Афганістані: країна розвалилася, служби безпеки розкололися - це була катастрофа", - сказав російський журналіст-розслідувач, експерт з питань служб безпеки Андрій Солдатов.



На його думку, влада прагне уникнути подібного сценарію як у разі завершення війни, так і при її затягуванні.



Також, за інформацією джерел, Росія вивчає і впроваджує практики контролю, що використовуються в Китаї та Ірані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кремль посилює контроль над суспільством та інтернет-простором, готуючись до можливих протестів після завершення війни проти України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.У Росії фіксується подальше посилення обмежень у цифровому просторі.Влада посилює тиск на користувачів і сервіси, що супроводжується блокуваннями популярних платформ і перебоями з мобільним інтернетом у великих містах."Офісні працівники борються із заблокованим інтернетом. Підлітки постійно змушені змінювати VPN. Таксисти намагаються зорієнтуватися в Москві без онлайн-навігації", - зазначає видання.У Кремлі такі заходи пояснюють відмовою західних IT-компаній співпрацювати з російськими структурами.Також заявляється, що відключення зв'язку нібито заважають українським безпілотникам завдавати ударів по об'єктах у тилу.Паралельно ухвалюються нові закони, які посилюють вплив спецслужб.Зокрема, мобільних операторів зобов'язують відключати абонентів на вимогу ФСБ, а саме відомство отримує право формувати мережу власних СІЗО.За даними дипломатів, такі кроки є частиною ширшої стратегії з утримання контролю над населенням на тлі затяжної війни.Джерела вказують, що в Кремлі побоюються зниження підтримки влади і готуються до ймовірних сплесків невдоволення.Один зі співрозмовників зазначив, що вже сформовано ресурси для початку "великих репресій" в інтернеті."Російські лідери і спецслужби пам'ятають 1991 рік, і вони пам'ятають, що трапилося з Росією і що трапилося з ними, коли Москва зупинила велику війну в Афганістані: країна розвалилася, служби безпеки розкололися - це була катастрофа", - сказав російський журналіст-розслідувач, експерт з питань служб безпеки Андрій Солдатов.На його думку, влада прагне уникнути подібного сценарію як у разі завершення війни, так і при її затягуванні.Також, за інформацією джерел, Росія вивчає і впроваджує практики контролю, що використовуються в Китаї та Ірані.

