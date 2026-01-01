Перейшли за оголошенням і втратили гроші: волинян масово обкрадають шахраї





Про це повідомили у Ратнівській селищній раді, передає



Жителька селища Заболоття 18 березня звернулась до відділення поліції №2 селища Ратне та розповіла, що 17 березня у фейсбуці знайшла оголошення про доставку дров. Вона подзвонила за номером вказаним у оголошенні, за роботу її попросили перерахувати 10 000 грн. Спочатку жінка перерахувала зі своєї картки кошти у сумі 5 000 грн, а через деякий час здійснила ще одну транзакцію зі своєї картки на той самий рахунок. Проте ані дров, ані доставки не отримала, бо оголошення виявилось шахрайським. Наразі телефони шахраїв вимкнені.



19 березня до того ж відділення поліції надійшло ще одне повідомлення про шахрайство від жительки селища Ратне. Жінка перейшла за посиланням в чаті шкільної групи для отримання підтримки від Зеленського в розмірі 6 500 грн., внаслідок чого в неї автоматично списались кошти в сумі 9 000 гривень.



У соціальних мережах почали розповсюджувати шахрайські посилання нібито від програми «є-Підтримка», де українцям обіцяють швидко виплатити гроші, проте це діють шахраї.



Начальниця сектору комунікації поліції Волині Ольга Бузулук підтвердила наявність таких випадків та зазначила, що їх досить часто фіксують у всіх районах Волинської області.



З огляду на це, волинянам варто убезпечити себе та дотримуватись наступних правил:



- не переходьте за підозрілими посиланнями: особливо якщо вони надходять від незнайомих осіб чи джерел;

- не вводьте конфіденційну інформацію: захищайте свої паролі, PIN-коди, CVV-коди та номери рахунків.

- перевіряйте інформацію про виплати: відомості про державні програми підтримки шукайте виключно на офіційних сайтах або в додатку Дія;

- використовуйте антивірусні програми: вони можуть попередити про небезпечні посилання та захистити ваші дані.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію