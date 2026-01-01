На Волині продають першу полуницю та розсаду: огляд цін
Сьогодні, 15:18
На ринку Володимира вже відчутно подих весни: прилавки рясніють квітами для висадки, молодою городиною та навіть першою полуницею. Покупців чимало — люди придивляються до розсади і потроху оновлюють весняне меню.
Журналісти БУГу пройшлись ринком і поцікавились асортиментом і цінами.
Із потеплінням ринок у Володимирі помітно пожвавився. Тут з’явилося більше як продавців, так і покупців, а асортимент поступово наповнюється весняними товарами.
На прилавках уже продають популярні сезонні квіти для висадки: братики (віола), примули, маргаритки та ранункулюси, які в народі називають лютіками. Братики можна придбати по 80 гривень за 10 штук або по 35 гривень за одну рослину в стаканчику. Примули коштують 50–60 гривень, маргаритки — близько 40 гривень за стаканчик, а ранункулюси — орієнтовно 100 гривень.
Окрім квітів, уже активно продають першу молоду городину. Зокрема, молода капуста коштує близько 100 гривень за кілограм, редиска — 40–45 гривень за пучок, а зелена цибуля — приблизно 100 гривень за кілограм.
Також на ринку вже є у продажу полуниця. Наразі її ціна становить 270–280 гривень за кілограм.
Продавці відзначають, що попит на весняні товари є: люди купують як квіти для висадки, так і свіжі овочі. Ринок поступово переходить у весняний сезон — і це відчувається не лише в асортименті, а й у загальній атмосфері.
