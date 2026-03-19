Лишились без няні і без грошей: лучанка скаржиться на агенцію підбору нянь





Сім’я користувалась послугами агенції підбору нянь Coffee Nanny Lutsk, яка підшукала для них няню, передає



«Нещодавно мали "приємність" співпраці з даною агенцією. На етапі підбору няні комунікація була досить приємною. Запропонували 2 кандидатів, з яких ми обрали одну та розпочали пробний період догляду за нашою дитиною. Після його завершення – підписали договір з агенцією про співпрацю на постійній основі та внесли комісію у розмірі 6000грн», – повідомила Христина.



Проте, за її словами, через деякий час виникла проблема – няня нібито вирішила звільнитись, а заміни не було.



«Співпраця тривала з жовтня 2025року до початку лютого 2026. Після нашої розмови з нянею про наш можливий переїзд за кордон, вона раптово щотижня почала відпрошуватись на обстеження нібито пов’язані зі здоров’ям. Після повної виплати заробітної плати, няня нас поставила перед фактом, що виходити на роботу не має можливості через стан здоров’я. Ми відразу звернулись до агенції з даною ситуацією, так як не мали змоги навіть підшукати заміну! Отримали відповідь, що пошук може зайняти до місяця часу, але враховуючи терміновість ситуації, якщо протягом тижня нікого не знайдуть, тоді повернуть кошти», – сказала молода мама.



Після цього, як пише Христина, з нею нібито так ніхто і не сконтактував, тому вона попросила повернути комісію:



«Через тиждень ніхто так і не зв’язався, звісно. На мої телефонні дзвінки не відповідали, лише згодом сказали, що ще потрібен час (до 3днів). Також звичайно ніхто не перетелефонував і цього разу… Через 2 місяці – сьогодні, 19.03.26, я вкотре звертаюсь до агенції з проханням виконати умови та повернути кошти, так як пошук нової няні навіть протягом 2 місяців не відбувся. На що отримую відповідь, що ніякі кошти вони повертати не будуть і побажання гарного дня».



Жінка обурена комунікацією агенції та вважає таке відношення до клієнтів зневажливим.



Своєю чергою власниця агенції Coffee Nanny Lutsk Світлана у коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» розповіла, що свої зобов’язання виконала, тому не бачить причини повертати комісійні.



«Її чоловік до нас звернувся за послугами няні ще в жовтні 2025 року. 14 жовтня до них перший раз прийшла няня, я їм її знайшла. 28 жовтня у няні закінчився випробувальний термін і відтоді до 5 грудня я добивалася, щоб ми підписали тристоронню угоду. Вони не виходили на зв’язок, просто Василь (чоловік Христини, – ред.) не брав трубку від мене, не відповідав на повідомлення. Я більше місяця добивалася того, щоб підписати угоду, при цьому, няня весь цей час у них працювала. З 5 грудня до 25 грудня я ще очікувала оплату комісії, саме тої, яку я типу маю їм повернути – це вирішили і вона в них працювала», – пригадує жінка.



Через деякий час до Світлани звернувся чоловік Христини і перший, за її словами, розірвав співпрацю.



«За два тижні до 5 лютого 2026 року няня Людмила, яка у них працювала, жалілася на стан здоров’я. Згодом я дізналася, що у неї були два мікроінсульти, у неї зараз запалення мозку і вона лікується. У договорі, який підписаний особисто Христиною, зазначено, що батьки, тобто клієнти, мають право протягом місяця з дати підписання добровільно розірвати угоду. Перша мені написала не Людмила, що у неї погіршився стан здоров’я і вона не може працювати. Вона взагалі просила, щоб вони дали їй тиждень-два розібратися зі своїм станом здоров’я, пройти огляд, вона не відмовлялась працювати. Проте Василь вирішив не очікувати того, а написав мені, що "ми залишилися без няні", тобто він перший розірвав співпрацю», – каже власниця агенції.



Після звістки від Василя, Світлана звернулась до няні Людмили, щоб дізнатись, чому з нею розірвали роботу. Так виявилось, що вона дійсно мала проблеми зі здоров’ям, просила про дні для їх розв’язання, проте не відмовлялась працювати і збиралась вийти на роботу. Тим часом клієнти попросили повернути комісію або шукати няню.



«Я надала їм два варіанти нянь. Одна старша жіночка з великим досвідом, але вони сказали, що вона не підходить по віку. Далі вони не написали, чи потрібно їм шукати няню, чи ні – знову мовчання на 2 тижні чи більше. Вони знову пишуть: "Ви надасте нам няню, чи ні?", – з претензією. Я надала їм няню молодшу, в якої кращий стан здоров’я напевне і написала, що ось є така няня – їй 19 років, досвіду небагато, але він є, зараз не навчається. Тобто вона повністю вільна, тому зможе працювати повний день. Мені у зневажливій формі написали: "Нащо нам така, їй ще самій за собою треба дивитися". Я на це не знала як реагувати», – зазначила жінка.



Також вона зауважила, що на скриншотах переписки з клієнткою немає пропозицій щодо кандидатур нянь, яких пропонувала агенція після Людмили. Як каже Світлана, про них вона писала в особисті повідомлення Василю.



19 березня, коли Христина зателефонувала, Світлана не змогла відповісти, бо була зайнята. Пояснює – окрім того, що вона власниця агенції та адміністраторка, також сама працює нянею.



Пізніше, з її слів, вона написала Христині та пояснила свою позицію:



«Згідно договору, вони мали можливість звернутися за безоплатним пошуком няні з моменту підписання договору. З моменту підписання договору до моменту, коли вони написали, що няня не працює, пройшло рівно 2 місяці. Тобто я їм безплатно надала два варіанти нянь, які їм не підійшли. Вона ще запитувала, чому в мене до них таке відношення, я їм написала, що у мене таке саме відношення, як було у її чоловіка до мене, коли нам треба було підписати договір і комісію я 2 місяці очікувала. Я підсумувала, що у зв’язку з такою ситуацією ми не будемо повертати кошти».



З огляду на всі перераховані ситуації, Світлана каже, що виконала свої зобов’язання, не вважає доцільним виплачувати комісійні гроші та не хоче продовжувати співпрацю з цією родиною.

