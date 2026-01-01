Поганий урожай: що відбувається з цінами на гречку у Луцьку





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Ціна на гречану крупу почала перевищувати 50 грн вже у лютому цьогоріч. За даними аналітиків, лише за останні 12 місяців гречка здорожчала майже на 28%. Аби придбати кілограм цієї крупи, з гаманця треба викласти на луцьких прилавках понад 60 грн.



Лише за один тиждень ціна на гречку підстрибнула аж до 10 грн, діляться своїми спостереженнями продавці із ринку.



«Гречка зараз піднялася, бо неврожай і масово йде на пшоно та гречку ціна. За тиждень майже на 10 грн піднялася в нас по закупах. Наразі 55 грн за кілограм ми продаємо. Раніше була по 45 грн. Але масово не хапає ніхто», – розповідає продавчиня Ірина.



Гречана крупа, вирощена у сільських домашніх умовах, може вартувати вдвічі дорожче.



А на полицях супермаркетів 400 г гречки продають за 36 грн, а найдорожчу позицію – 134 грн за 800 г.



За словами фермера Руслана Хомича, причиною такого зростання є динаміка ринку. Якщо є попит, а пропозиції нема, то ціна зростатиме. Зазвичай її складають за результатами врожаю попередніх років. Нині фермери шукають насіння гречки, тому є ймовірність що наступний врожай буде більш щедрим.



Загалом, як пояснюють експерти, ціни на гречку зростають не лише через дефіцит, а й через загальні економічні причини. Загалом дорожчають енергоресурси, перевезення та пакування, а також впливає інфляція. Крім того, цього року засіяли менше площ. Водночас на ринку гречка є в достатній кількості, аби було за що її купувати.

Станом на березень 2026 року ціна на гречку в Україні стрімко зросла. Серед основних причин: неврожай у 2025 році, що призвів до дефіциту, зростання логістичних витрат, а також підвищення цін на електроенергію.

