Курс валют на 21 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 21 березня. Так вартість долара США підвищилася на 7 копійок і становить 43,96 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 2 копійки) та злотого (впав на 4 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,96 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,50 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (-4 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поганий урожай: що відбувається з цінами на гречку у Луцьку
Сьогодні, 12:14
Курс валют на 21 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Як обрати тепловізор: ключові параметри, які дійсно важливі
Сьогодні, 10:40
Магнітні бурі 21 березня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Втрати ворога на 21 березня: що відомо
Сьогодні, 09:15