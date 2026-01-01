Курс валют на 21 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 21 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 21 березня. Так вартість долара США підвищилася на 7 копійок і становить 43,96 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 2 копійки) та злотого (впав на 4 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,96 (+7 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,50 (-2 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (-4 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поганий урожай: що відбувається з цінами на гречку у Луцьку
Сьогодні, 12:14
Курс валют на 21 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Як обрати тепловізор: ключові параметри, які дійсно важливі
Сьогодні, 10:40
Магнітні бурі 21 березня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Втрати ворога на 21 березня: що відомо
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8