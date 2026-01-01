У деяких школах у громаді на Волині весняних канікул не буде

У більшості закладів загальної середньої освіти Любешівської громади весняні канікули відбудуться наприкінці березня, пише "Нове життя".

Водночас окремі школи працюватимуть у звичному режимі й без перерви на канікули. Ідеться про Люб’язівський і Ветлівський ліцеї, а також Хоцунську гімназію.

Як повідомив начальник відділу освіти селищної ради Василь Кух, це пов’язано з тим, що раніше ці заклади не працювали у періоди блекаутів і сильних морозів. Відтак нині вони надолужують освітній процес і продовжать навчання, коли в інших школах триватимуть канікули.


