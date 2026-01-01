Магнітні бурі 21 березня: прогноз

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У суботу, 21 березня, очікується високий рівень сонячної активності, який спровокує магнітну бурю з К-індексом 6 (червоний рівень). Це вважається сильним збуренням, яке може супроводжуватися погіршенням самопочуття: головним болем, слабкістю, перепадами артеріального тиску, дратівливістю і порушеннями сну. В такі дні також можливі короткочасні збої в роботі навігаційних систем, радіозв’язку та супутникових технологій.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.