Втрати ворога на 21 березня: що відомо

Втрати ворога на 21 березня: що відомо
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували 1240 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також наші воїни уразили один танк, вісім бойових броньованих машин та майже 40 артсистем.

Втрати ворога у війні на 21 березня 2026

- особового складу – близько 1 286 940 (+1 240) осіб,
- танків – 11 790 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 262 (+8) од.,
- артилерійських систем – 38 608 (+39) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 691 од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 333 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 (+1) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 188 985 (+1 781) од.,
- крилатих ракет – 4 468 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 518 (+144) од.,
- спеціальної техніки – 4 096 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 487-му добу.

Втрати ворога на 21 березня: що відомо
