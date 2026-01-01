Втрати ворога на 21 березня: що відомо





Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Також наші воїни уразили один танк, вісім бойових броньованих машин та майже 40 артсистем.



Втрати ворога у війні на 21 березня 2026



- особового складу – близько 1 286 940 (+1 240) осіб,

- танків – 11 790 (+1) од.,

- бойових броньованих машин – 24 262 (+8) од.,

- артилерійських систем – 38 608 (+39) од.,

- реактивних систем залпового вогню – 1 691 од.,

- засобів протиповітряної оборони – 1 333 од.,

- літаків – 435 од.,

- гелікоптерів – 350 (+1) од.,

- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 188 985 (+1 781) од.,

- крилатих ракет – 4 468 од.,

- кораблів та катерів – 33 од.,

- підводних човнів – 2 од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 518 (+144) од.,

- спеціальної техніки – 4 096 од.



Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 487-му добу.



Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували 1240 російських окупантів.

