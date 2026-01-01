Жінка будує бізнес, відроджуючи волинські традиції приготування риби. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
На Світязі відроджують давні волинські традиції проготування риби.
Про це повідомляють на сторінці Полісся.Перезавантаження.
Волинянка Наталія Озімок із Шацької громади розвиває власну справу, побудовану на волинських традиціях приготування риби — із натуральним копченням, без консервантів та з використанням традиційних способів збереження продукту.
Продукція «Еко рибка Світязь» виходить далеко за межі регіону — рибу замовляють по всій Україні та за кордоном, а активність бренду у соціальних мережах дозволяє знайомити ширшу аудиторію з процесом та популяризувати локальні практики.
Про це повідомляють на сторінці Полісся.Перезавантаження.
Волинянка Наталія Озімок із Шацької громади розвиває власну справу, побудовану на волинських традиціях приготування риби — із натуральним копченням, без консервантів та з використанням традиційних способів збереження продукту.
Продукція «Еко рибка Світязь» виходить далеко за межі регіону — рибу замовляють по всій Україні та за кордоном, а активність бренду у соціальних мережах дозволяє знайомити ширшу аудиторію з процесом та популяризувати локальні практики.
