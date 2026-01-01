Жінка будує бізнес, відроджуючи волинські традиції приготування риби. ВІДЕО





Про це повідомляють на сторінці Полісся.Перезавантаження.



Волинянка Наталія Озімок із Шацької громади розвиває власну справу, побудовану на волинських традиціях приготування риби — із натуральним копченням, без консервантів та з використанням традиційних способів збереження продукту.



Продукція «Еко рибка Світязь» виходить далеко за межі регіону — рибу замовляють по всій Україні та за кордоном, а активність бренду у соціальних мережах дозволяє знайомити ширшу аудиторію з процесом та популяризувати локальні практики.





На Світязі відроджують давні волинські традиції проготування риби.Про це повідомляють на сторінці Полісся.Перезавантаження.Волинянка Наталія Озімок із Шацької громади розвиває власну справу, побудовану на волинських традиціях приготування риби — із натуральним копченням, без консервантів та з використанням традиційних способів збереження продукту.Продукція «Еко рибка Світязь» виходить далеко за межі регіону — рибу замовляють по всій Україні та за кордоном, а активність бренду у соціальних мережах дозволяє знайомити ширшу аудиторію з процесом та популяризувати локальні практики.

