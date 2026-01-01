Патріарха Філарета поховають у Володимирському соборі: пояснили причини
Сьогодні, 03:41
Святішого патріарха Філарета поховають у Володимирському соборі, де він служив понад 60 років.
Прощання з патріархом триватиме 20 – 21 березня, а поховання відбудеться 22 березня у Володимирському соборі після жалобної процесії, - повідомляє 24 канал.
Митрополит Білоцерківський і прессекретар ПЦУ Євстратій розповів журналістам, чому так. Зараз тіло патріарха в іншому київському соборі, Михайлівському золотоверхому.
Чому Філарета поховають у Володимирському соборі?
У Православній церкві України пояснили: Філарет правив служби саме у Володимирському кафедральному соборі. До того ж робив це майже 60 років.
Є традиція ховати ієрархів Православної Церкви у храмі. Святіший патріарх Філарет служив у Володимирському соборі з невеликою перервою з 1960 року, тобто понад 6 десятиліть. Це понад половина всього історичного часу існування Володимирського собору. І цілком очевидно, що він заслуговує на те, щоб місце його останнього упокоєння було у Володимирському соборі,
– сказав речник ПЦУ.
Довідка. Володимирський собор звели у 1862 – 1882 роках. Він розташований у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка.
"Ми знаємо, що Святіший Патріарх хотів, щоб місце його останнього спочинку було у Володимирському соборі. Він про це неодноразово говорив. Тому ми також виконуємо його волю", – додали в ПЦУ.
Що ще відомо про смерть Філарета?
Прощання з патріархом триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.
Тоді о 8:30 в Михайлівському золотоверхому соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія. Її у співслужінні єпископату і духовенства очолить Блаженнійший Митрополит Епіфаній. Там же відбудеться відспівування.
Приблизно об 11 ранку від Михайлівського монастиря через Софіївську площу до Володимирського кафедрального собору вирушить жалобна процесія з тілом патріарха. У Володимирському соборі буде довершене відспівування та відбудеться поховання спочилого.
Прощання з патріархом триватиме 20 – 21 березня, а поховання відбудеться 22 березня у Володимирському соборі після жалобної процесії, - повідомляє 24 канал.
Митрополит Білоцерківський і прессекретар ПЦУ Євстратій розповів журналістам, чому так. Зараз тіло патріарха в іншому київському соборі, Михайлівському золотоверхому.
Чому Філарета поховають у Володимирському соборі?
У Православній церкві України пояснили: Філарет правив служби саме у Володимирському кафедральному соборі. До того ж робив це майже 60 років.
Є традиція ховати ієрархів Православної Церкви у храмі. Святіший патріарх Філарет служив у Володимирському соборі з невеликою перервою з 1960 року, тобто понад 6 десятиліть. Це понад половина всього історичного часу існування Володимирського собору. І цілком очевидно, що він заслуговує на те, щоб місце його останнього упокоєння було у Володимирському соборі,
– сказав речник ПЦУ.
Довідка. Володимирський собор звели у 1862 – 1882 роках. Він розташований у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка.
"Ми знаємо, що Святіший Патріарх хотів, щоб місце його останнього спочинку було у Володимирському соборі. Він про це неодноразово говорив. Тому ми також виконуємо його волю", – додали в ПЦУ.
Що ще відомо про смерть Філарета?
Прощання з патріархом триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.
Тоді о 8:30 в Михайлівському золотоверхому соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія. Її у співслужінні єпископату і духовенства очолить Блаженнійший Митрополит Епіфаній. Там же відбудеться відспівування.
Приблизно об 11 ранку від Михайлівського монастиря через Софіївську площу до Володимирського кафедрального собору вирушить жалобна процесія з тілом патріарха. У Володимирському соборі буде довершене відспівування та відбудеться поховання спочилого.
