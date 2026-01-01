Патріарха Філарета поховають у Володимирському соборі: пояснили причини

Святішого патріарха Філарета поховають у Володимирському соборі, де він служив понад 60 років.Прощання з патріархом триватиме 20 – 21 березня, а поховання відбудеться 22 березня у Володимирському соборі після жалобної процесії, - повідомляє 24 канал.Митрополит Білоцерківський і прессекретар ПЦУрозповів журналістам, чому так. Зараз тіло патріарха в іншому київському соборі, Михайлівському золотоверхому.У Православній церкві України пояснили: Філарет правив служби саме у Володимирському кафедральному соборі. До того ж робив це майже 60 років.Є традиція ховати ієрархів Православної Церкви у храмі. Святіший патріарх Філарет служив у Володимирському соборі з невеликою перервою з 1960 року, тобто понад 6 десятиліть. Це понад половина всього історичного часу існування Володимирського собору. І цілком очевидно, що він заслуговує на те, щоб місце його останнього упокоєння було у Володимирському соборі,– сказав речник ПЦУ.Володимирський собор звели у 1862 – 1882 роках. Він розташований у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка."Ми знаємо, що Святіший Патріарх хотів, щоб місце його останнього спочинку було у Володимирському соборі. Він про це неодноразово говорив. Тому ми також виконуємо його волю", – додали в ПЦУ.Прощання з патріархом триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.Тоді о 8:30 в Михайлівському золотоверхому соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія. Її у співслужінні єпископату і духовенства очолить Блаженнійший Митрополит Епіфаній. Там же відбудеться відспівування.Приблизно об 11 ранку від Михайлівського монастиря через Софіївську площу до Володимирського кафедрального собору вирушить жалобна процесія з тілом патріарха. У Володимирському соборі буде довершене відспівування та відбудеться поховання спочилого.