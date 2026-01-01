У Луцьку спіймали двох водіїв з підробленими документами

В обласному центрі Волині патрульні поліцейські виявили у водіїв фальшиві посвідчення.Про це повідомлють у патрульній поліції Волині.Днями під час патрулювання на проспекті Волі інспектори зупинили автомобіль Nissan за порушення ПДР.Під час перевірки документів водій надав посвідчення, яке викликало сумніви щодо його справжності. Патрульні виявили ознаки підробки: документ не значився у відповідних базах даних, мав невідповідну структуру та був відсутній в електронному вигляді в застосунку «Дія».Ще одного водія патрульні зупинили під час дії комендантської години. Він пред’явив посвідчення іноземного зразка, однак і цього разу у поліцейських виникли обґрунтовані підозри щодо його справжності — спосіб нанесення інформації суттєво відрізнявся від інших елементів документа.В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативні групи для подальшого з’ясування обставин, а також склали відповідні адміністративні матеріали.Нагадуємо, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.