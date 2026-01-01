У ліцеї на Волині відкрили меморіальну дошку на честь воїна-випускника. ФОТО

У Піщанському ліцеї, що в Камінь-Каширській громаді, відкрили меморіальну дошку воїну-випускнику.Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської територіальної громади.20 березня 2026 року, у селі Піщане відбулася особлива подія – на фасаді місцевої школи відкрили меморіальну дошку на честь її випускника, загиблого ГерояХоча життєві дороги багато років тому повели Павла Дмитровича далеко від батьківської хати, у рідному селі його ніколи не забували. Для Піщаного він назавжди залишився «своїм» – тим щирим юнаком, чиї мрії колись плекалися саме в цих шкільних стінах.Павло Шпанчук віддав своє життя у запеклому бою з окупантами поблизу населеного пункту Берестове на Донеччині, до останнього подиху боронячи наше право бути вільними.Розділити біль втрати з батьками та віддати шану Захиснику прийшли учні й педагоги, односельці. У церемонії відкриття взяв участь і міський голова Віктор Пась.«Кожна дитина, яка щоранку заходитиме до цієї школи, бачитиме очі Павла Шпанчука. І це – найголовніший урок, який він міг дати майбутнім поколінням. Навіть якщо життя веде нас далеко від дому, ми завжди повертаємося до своїх витоків. Сьогодні Захисник повернувся до рідного шкільного порогу не просто як випускник, а як наш спільний Охоронець. Нехай ця дошка не лише нагадує про ціну свободи, а й зігріває ваші душі вірою, що така жертовність не буває марною. Ми пам’ятаємо, ми цінуємо, ми вдячні за кожен світанок» – наголосив у своєму слові очільник громади.